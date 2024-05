La IA, clave para revivir la magia publicitaria

En solo un año, el mundo del Marketing y la Publicidad dio un giro total en Ecuador. Lo que entonces la Inteligencia Artificial (IA) se veía como un juego, una curiosidad, hoy es parte fundamental en las tareas de los equipos de estas áreas.

Para muestra basta un botón. Según un informe de la firma Mentinno, el crecimiento de visitas orgánicas a ChatGPT (una de las herramientas de IA más comunes) en Ecuador, entre el 2023 y el 2024, creció 7.825 %. Tal es el explosivo interés y urgencia en el conocimiento de estas plataformas que Openai.com, la firma que desarrolla Chat GPT, ya cuenta con más tráfico orgánico promedio mensual en Ecuador que Netflix, Roblox, Yahoo, CNN y Gmail. ¿Así o más claro?

Esto, sin duda, impacta en la forma cómo se trabaja al interior de las organizaciones. Y en marketing, publicidad, comunicación, es donde se ha sentido los primeros grandes sacudones. Un ejemplo: según explicó a EXPRESO hace varias semanas Ricardo Sarmiento, gerente de la agencia de publicidad Saltiveri, las plataformas digitales tuvieron un aumento del 13 % en la participación de la inversión publicitaria en medios de comunicación, consolidándose como el segundo nicho, con el 26 % de ‘share’ (participación); después de la televisión, que tuvo el 50 %.

Si a eso se suma que, como dijo Kléber Chica, a este medio que dicha inversión ha venido en caída desde hace seis años, entonces hay una realidad que obliga a una reinvención. “En el 2018 los medios de comunicación que captaron la inversión publicitaria fueron la televisión, la radio, la prensa, las revistas, internet y las vallas publicitarias. Pero ahora son los medios digitales los que le ganan mercado. La pauta publicitaria pasó de $ 440 millones en el 2018 a 270 millones en el 2023”.

Una torta cada vez más pequeña. Y que, seguramente, al cierre del 2024, se contraerá más, visto cómo las empresas toman con sus propias manos, aprovechando las herramientas digitales y la IA, la publicidad de sus marcas.

Nestlé es una de ellas. Viviana Valdivieso, vicepresidenta de Comunicaciones y Marketing, explica que la compañía se ha enfocado intensamente desde hace un año en la utilización de las herramientas de IA. Incluso, a escala mundial, la multinacional cuenta con su propia plataforma llamada NesGPT.

“Hay un gran beneficio en términos de eficiencia, nos ahorra muchísimo tiempo. Por ejemplo, si antes armar un brief en diferentes formatos, tamaños o duraciones nos tomaba una semana, con IA lo podemos tener en 20 segundos, dependiendo de la complejidad de lo que se pide. Además, hay mucho ahorro en costos. Ya no se gasta tanta plata en la producción de una pieza y, más bien, ese dinero se lo reinvierte en pauta directa hacia el consumidor. La IA nos ha hecho más efectivos en nuestras inversiones de Marketing, con ahorros desde el 10 al 80 % del costo”.

SamBolón. Este negocio de comidas recurrió a la tecnología para simular el vuelo y el aterrizaje de su comida a un nuevo sitio: Plaza Orellana, en Guayaquil. Captura de pantalla

Kristy Torii, gerenta de Marketing de Almacenes Pycca, coincide en esa explicación. Según esta ejecutiva, “sentimos que ahora el tiempo nos juega a favor. Utilizamos a diario varias herramientas de IA que permiten que nuestro trabajo sea mucho más eficiente. Podemos proponer mejores cosas y resultados. Eso no significa que hemos disminuido la cantidad del equipo de trabajo, al contrario, lo hemos potencializado y mejorado mucho nuestros tiempos, para no perder esa calidad de vida. Hay que comprender que la IA por ahora no reemplaza el trabajo humano, ahorra tiempo, lo que antes nos tomaba quizá cuatro horas hoy lo hacemos en 30 minutos”.

Pero no solo las grandes empresas le dedican sus esfuerzos y recursos al desarrollo de la IA. Los emprendimientos también han visto en estas herramientas la posibilidad de conectar directamente con el público sin necesidad de hacer grandes inversiones de pauta en los canales tradicionales.

SamBolón, en el mercado desde hace ocho años y que suma sus siete sucursales en Guayaquil, se ha volcado ha crear sus campañas con IA. “Ha sido un cambio de 360 grados para el tema del marketing. Es algo chévere, que nos permite hacer cosas diferentes. Hay una mejor llegada a los consumidores y nos ha permitido tener más visualizaciones en nuestras redes sociales para vender el producto. Y no solo la publicidad, ahora manejamos con IA varias cosas dentro del negocio como la operación dentro de los restaurantes, sistemas de mayor control, creación de recetas, etc.”, asegura el dueño de la cadena, que pidió no ser citado por motivos de seguridad.

Para Juan Pablo del Alcázar, gerente de Mentinno, “hay muchos cambios en la forma en la que hacemos las cosas: eficiencia, automatización y asistencia en la gestión, comunicación, creatividad y resolución de problemas y análisis. Alrededor del 70 % de profesionales en el mundo ya utiliza herramientas de IA, según el World Economic Forum (2024). Eso plantea necesidades urgentes de acceso y capacitación en el uso de estas herramientas para impulsar la productividad. Se estima un crecimiento del 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) global en los próximos años gracias a su adopción”.

