RedFenix es una startup guayaquileña, seleccionada para el SEED G22 de Start-Up Chile, dedicada a conectar personas a Internet. Es una red Wi-Fi colaborativa que te paga por cada persona que se conecta a tu Wi-Fi. Ayuda a que las personas o las empresas compartan Internet con su comunidad y los usuarios móviles se conecten de forma gratuita en todas las redes compartidas.

Coronavirus: Politécnico crea una aplicación que permite encontrar insumos médicos Leer más

Su idea es construir una red inalámbrica que sea accesible para cualquier persona en colaboración con personas, negocios y proveedores de Internet.

A raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, muchas personas no pueden, ni deben, salir de casa para trabajar y no tendrán para pagar su servicio celular o Internet en casa. Hay casos, por ejemplo, en que los estudiantes han sido enviados a casa, pero debido a su condición económica no tienen Internet fijo y no pueden estudiar.

En varias zonas de Ecuador y del mundo muchas personas sufren de falta de Internet en sus hogares, y quizás un vecino que comparta su conexión podría ayudar a todos a su alrededor.

Es por esto, que RedFenix ha agregado una herramienta de alto impacto social en su app móvil para compartir la red Wi-Fi de tu hogar o negocio y para que cualquier persona cercana a esa red pueda conectarse automáticamente, sin la necesidad de darle la clave.

Para poder viralizar su propuesta ha lanzado un challenge en sus redes sociales.

Para participar debes seguir los siguientes pasos:

Descarga su app (Google Play y App Store) y crear una cuenta con Google o Facebook.

Comparte una red Wi-Fi en la aplicación y realiza un screenshot de la red Wi-Fi que compartiste.

Reta a 3 amigos a compartir su Wi-Fi, etiqueta a la persona que te retó, etiqueta a RedFenix y usa los hashtags: #SiHayWifi #RedFenixWifi #WifiGratisConRedFenix

Según su fundador, Charvel Chedragui, un Internet de acceso libre es posible, pero debe ser colaborativo. "RedFenix invita a todos a sumarse a esta iniciativa social y que sean parte de la democratización del acceso a internet en tiempos del COVID-19".