¿Qué tipo de contenido exclusivo ofrece Pluto TV que no se encuentra en Magis TV?

La plataforma de streaming legal tiene una gran cantidad de productos que no se pueden encontrar en otras apps.

Pluto TV gana más fama cada día tras la salida del mercado de Magis TV. La ventaja de esta plataforma es que es gratuita y legal, un combo perfecto que llama la atención a cualquiera. Muchos pensarían que debido a eso no tendría muchas opciones para ver, pero esta aplicación cuenta con una amplia biblioteca de contenidos.

Esto debido a que cuenta con el respaldo de Paramount Global, esto le permite tener programas que pertenecen a esa cadena. Como los reality shows como MasterChef y Hell's Kitchen, también otras series y películas.

Además, cuenta con canales temáticos de cine clásico, romance, terror, comedia, etc. Así mismo con canales propios de noticias y deportes, cosa que no tenía Magis TV al ser de carácter ilegal. También puede usar contenido de Nickelodeon, de MTV y de Comedy Central.

En cuanto a noticias cuenta con CBS News, Euronews, ADN40 y Milenio Televisión. En la parte deportiva con Claro TV y canales propios con programación original complementaria ya que no puede dar partidos de los grandes torneos.

¿Cómo funciona Pluto TV?

Esta plataforma funciona mediante ingresos de publicidad. Es por eso que no cobra ningún tipo de suscripción al cliente. Todo lo que recibe es por los comerciales que pasa durante su programación y el uso de la aplicación.

¿Cómo empezar a usar Pluto TV?

Para acceder a Pluto TV, los usuarios solo deben descargar la aplicación gratuita desde Google Play Store o App Store, o ingresar directamente a su sitio web oficial. No es obligatorio crear una cuenta: desde el primer momento, se puede navegar entre los canales y disfrutar del contenido disponible.

Quienes decidan registrarse obtienen funciones adicionales como listas personalizadas, favoritos y recomendaciones adaptadas a sus gustos.

