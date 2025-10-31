Expreso
PLAN SALUD
Magis TV
Esta nueva plataforma busca liderar el mercado del streaming.Canva

La nueva Magis TV: el streaming que se renueva con películas y fútbol legal

Esta app es gratuita y busca tumbar a las otras plataformas de pago por ver

El reinado de Magis TV puede comenzar a tambalear en los próximos meses. Es que una plataforma de streaming está tomando fuerza con nuevas películas, series y fútbol, todo de manera legal. Encima sin pagar un solo centavo para tener acceso a toda la biblioteca de contenido de dicha app.

Se trata de Pluto TV, una aplicación que ya existía, pero se ha renovado de tal manera que es un peligro para sus rivales. Con una amplia variedad de películas, series, canales en vivo, canales temáticos y nuevos programas, planta cara a cualquiera.

Y lo mejor es que no tienes que dar ningún tipo de valor para tener acceso a todo lo que ofrece. Esta app es gratuita porque su modelo de ganancias es a través de la publicidad por lo que no le cobra nada al usuario. Eso sí, cambio tendrás que ver comerciales.

Esta forma de obtener ingresos va en contra de la tradicional suscripción que tienes que pagar por Magis TV o cualquier otra app. Dándole una gran ventaja al momento que el usuario tiene que decidir.

Pluto TV
La competencia de plataformas de streaming es cada vez más grande.Canva

El fútbol también forma parte de P´luto TV

Una de las cosas que también se busca en internet es la oportunidad de ver fútbol desde la comodidad de tu casa, con buena conexión, buena calidad y sin infringir la ley. Aunque Pluto TV sí tiene oferta de deportes, no puede transmitir partidos en vivo de todas las ligas ya que no tiene los derechos. 

Eso sí, tiene su propio canal de deportes donde transmite programas, documentales, encuentros clásicos y más información. 

