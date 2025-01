Las primeras poblaciones de las Antillas fueron sedentarias

Hasta ahora se pensaba que las primeras poblaciones que habitaron las Antillas eran grupos muy móviles que subsistían de la recolección, la caza y la pesca pero un equipo de investigadores ha descubierto que una población humana sedentaria se asentó en las islas del Caribe antes de lo pensado.

Pasar horas de pie adelgaza Un estudio dice que si Leer más

Los detalles del estudio, liderado por Yadira Chinique de Armas, del Departamento de Antropología de la Universidad de Winnipeg (Canadá), se han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

(También les puede interesar: ¿Por qué pasar demasiado tiempo sentado puede afectar tu salud cardiovascular?)

¿Qué dicen los hallazgos?

Hallazgos recientes habían demostrado que algunas poblaciones caribeñas producían plantas domésticas, pero no se conocía bien el impacto de esta agricultura en la movilidad.

Los investigadores van más allá y han descubierto algunas cosas que hasta ahora nos se sabían de estos grupos sedentarios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!