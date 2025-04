El primer video de YouTube cumple 20 años: un hito en la historia del internet

Me at the Zoo, el video que inició YouTube y revolucionó el contenido digital, cumple 20 años.

El 23 de abril de 2005, Jawed Karim, cofundador de YouTube, subió Me at the Zoo, un video de 19 segundos grabado frente a los elefantes del zoológico de San Diego. Este clip, el primero en la historia de la plataforma, muestra a Karim comentando sobre las trompas de los elefantes. Con más de 355 millones de reproducciones y 17 millones de ‘me gusta’ hasta abril de 2025, Me at the Zoo no solo marcó el inicio de YouTube, sino que desencadenó una transformación en cómo el mundo crea, comparte y consume contenido.

Un experimento que conquistó el mundo

YouTube nació en febrero de 2005, creado por Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley, ex empleados de PayPal que querían facilitar el intercambio de videos en línea. Me at the Zoo fue subido dos meses después, el 23 de abril, como una prueba de la plataforma. Grabado con una cámara modesta, el video captura a Karim, de 26 años. Sin pretensiones, este clip demostró que cualquiera podía publicar contenido sin barreras técnicas, sentando las bases para la explosión de creadores d contenido.

El crecimiento fue grande. A finales de 2005, YouTube ya tenía 50 millones de visitas diarias, y en octubre de 2006, Google compró la plataforma por 1,650 millones de dólares, según informan fuentes oficiales. El canal de Karim, que solo contiene Me at the Zoo, acumula 5.34 millones de suscriptores, reflejando su estatus de reliquia digital. Este video inspiró a millones a experimentar, desde tutoriales caseros hasta producciones virales.

De un zoológico a un coloso global

Hoy, YouTube es un titán con millones de usuarios activos mensuales y gran cantidad de horas de contenido subidas por minuto. Videos como Gangnam Style de Psy (2012) y Despacito de Luis Fonsi (2017) rompieron récords, alcanzando miles de millones de vistas, mientras funciones como YouTube Shorts y Live han ampliado su alcance. La plataforma genera grandes ingresos anuales, impulsada por anuncios y suscripciones como YouTube Premium, aunque enfrentó desafíos iniciales con derechos de autor y monetización.

A 20 años, Me at the Zoo no es solo el primer video de YouTube, sino el disparo inicial de una plataforma que ha moldeado la cultura digital. Mientras YouTube sigue evolucionando, este hito de 19 segundos nos invita a reflexionar sobre cómo una simple idea puede cambiar el mundo.

