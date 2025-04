Ecuador lidera crecimiento en Internet, pero con baja velocidad de descarga de datos

El servicio de internet en el país es uno de los más cuestionados, pero Ecuador hoy está liderando el ranking de países de la región, con el mayor crecimiento en el número de sus usuarios. Según un estudio, el país, a pesar de tener la quinta posición en penetración, registra el mayor incremento interanual (4 %) y posición destacada en su participación en uso de redes (6%).

Las cifras se recogen en el estudio "Transacciones no presenciales en Ecuador " que fue realizado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) y la Cámara Ecuatoriana de Comercio Elecrónico (CECE). En él se señala que el país, en el 2024, llegó incluso a superar a otras naciones como Brasil, en el incremento de internautas.

Descarga de datos, por debajo de la puntuación regional

No obstante, el informe también revela otra realidad, aunque hay más personas participando en el espacio virtual, también es cierto que no lo hacen con el mejor servicio. El 78 % de Ecuador tiene una cobertura de 4G, y aún no ha terminado de adoptar la 5G, lo que lo limita en conectividad y el uso de tecnologías avanzadas.

Lo anterior hace que su velocidad promedio de descarga de datos digitales sea de 45,54 Mbps, situándose por debajo del promedio global (56) y regional (63) y que esté aún más distante de otros países como Uruguay (156.99), Chile (100.66) y Brasil (92.83).

"Velocidades bajas dificultan la navegación, carga de páginas, visualización de imágenes de productos y pagos en línea. También es un impedimento para utilizar herramientas como realidad aumentada, vídeos HD, personalización en tiempo real", explica el estudio.

Ubicación global

Ecuador terminó el 2024 ocupando el puesto 107 del ranking global de acceso a Internet y conectividad. Aunque el 62 % de los hogares tienen conexión a Internet, la cobertura es significativamente menor en zonas rurales, con el 44 %.

Según el estudio, el 72 % utilizan la Internet, especialmente para comunicarse (89%) o para acceder a redes sociales, para busca información con fines educativos, de entretenimiento o laborales.

