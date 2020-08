Los pingüinos no vienen de la Antártida, aunque muchos lo crean así

Los pingüinos no se originaron en la Antártida, como los científicos ( y todos nosotros) han creído durante años. Este nuevo estudio dice que evolucionaron por primera vez en Australia y Nueva Zelanda.

El estudio, que fue realizado por investigadores de la Universidad de California, Berkeley en colaboración con museos y universidades de todo el mundo, analizó muestras de sangre y tejido de 18 especies diferentes de pingüinos. Utilizaron esta información genómica para mirar hacia atrás en el tiempo y rastrear el movimiento y la diversificación de los pingüinos durante milenios.

"Nuestros resultados indican que el grupo de la corona de los pingüinos se originó durante el Mioceno (período geológico) en Nueva Zelanda y Australia, no en la Antártida como se pensaba anteriormente", dijo el estudio, publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences. "Los pingüinos primero ocuparon ambientes templados y luego irradiaron a las frías aguas antárticas".

Los pingüinos se originaron en Australia y Nueva Zelanda hace 22 millones de años, sugieren los investigadores. Luego, los antepasados de los pingüinos Rey y Emperador se separaron y se trasladaron a las aguas antárticas, probablemente atraídos por el abundante suministro de alimentos allí.

Estos hallazgos también apoyan la teoría de que los pingüinos rey y emperador son los grupos principales de todos los demás linajes de pingüinos, lo que agrega otra pieza al acertijo que se ha debatido durante mucho tiempo sobre dónde se encuentran exactamente estas dos especies en el árbol genealógico.

Hoy en día, las aves no voladoras todavía se encuentran en Australia y Nueva Zelanda, así como en la Antártida, América del Sur, el Atlántico sur, África meridional, las islas subantárticas, del Océano Índico y las regiones subtropicales.

"Podemos mostrar cómo los pingüinos han podido diversificarse para ocupar los ambientes térmicos increíblemente diferentes en los que viven hoy, pasando de los 9º Celsius en las aguas de Australia y Nueva Zelanda, hasta las temperaturas negativas en la Antártida y hasta 26ºC en las Islas Galápagos", dijo Rauri Bowie, uno de los investigadores principales, en un comunicado de la universidad.