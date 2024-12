¿Por qué una persona transmite corriente a otra? La ciencia lo explica

¿Alguna vez has tocado a alguien y has sentido una pequeña descarga eléctrica, o has notado que tu cabello se eriza cuando tocas algo metálico? Aunque a menudo lo llamamos “corriente”, lo que realmente ocurre es un fenómeno natural y perfectamente explicable por la ciencia: la electricidad estática.

La ciencia detrás de la corriente estática



El fenómeno de sentir una descarga eléctrica entre dos personas, o incluso entre un objeto y un ser humano, está directamente relacionado con el desequilibrio de electrones, partículas con carga negativa que se encuentran en los átomos que conforman todos los objetos y seres vivos.

Según un artículo de la BBC, cuando dos materiales se frotan, los átomos pueden intercambiar electrones, lo que crea un desequilibrio de cargas.

Cuando esta carga negativa se acumula en un cuerpo y entra en contacto con otro objeto o persona con carga positiva, ocurre un traspaso de energía que genera una pequeña descarga eléctrica.

Este fenómeno no solo ocurre entre personas, sino también con objetos como alfombras, pomos de puertas, o incluso cuando tocamos la carcasa metálica de un automóvil.

¿Por qué ocurre este intercambio de energía?



En su estado natural, los átomos están equilibrados, con igual cantidad de protones y electrones, lo que hace que el material sea eléctricamente neutro. Sin embargo, cuando los átomos sufren una alteración, por ejemplo, al frotarse dos objetos, se produce un cambio en la distribución de estos electrones.

Los átomos con mayor cantidad de electrones tienden a "liberar" estos hacia otros átomos, creando un desequilibrio que da lugar a la electricidad estática. Cuando los electrones alterados se encuentran con un objeto o persona que tiene una carga positiva, la energía se transfiere de inmediato, generando la conocida “descarga”.

El clima influye en la intensidad de las descargas



La temperatura y la humedad del ambiente tienen un gran impacto en la cantidad de electricidad estática que podemos generar.

Según Bright Side, durante el clima seco o en invierno, cuando el aire está menos saturado de humedad, los electrones pueden acumularse más fácilmente en la superficie de nuestra piel, lo que aumenta la probabilidad de sentir una descarga al contacto con un objeto.

Por el contrario, en el verano, cuando la humedad es mayor, los electrones se disipan más rápidamente y las descargas son menos frecuentes.

El impacto de la electricidad estática en nuestro entorno



Aunque este fenómeno es bastante común, la electricidad estática no solo tiene efectos curiosos en nuestras interacciones cotidianas. En el mundo de la tecnología, por ejemplo, la acumulación de estática puede ser perjudicial.

Componentes electrónicos, como chips de computadora, pueden dañarse si entran en contacto con cargas estáticas, lo que subraya la importancia de manejar estos dispositivos en ambientes controlados.

Además, la electricidad estática tiene aplicaciones beneficiosas, como en sistemas de filtración de aire y eliminación de polvo. En estos sistemas, las partículas cargadas negativamente son atraídas hacia filtros que tienen una carga opuesta, mejorando la calidad del aire que respiramos.

