Mitos sobre la vacuna contra el coronavirus

Juana Morocho no quiere saber nada que tenga relación con la COVID-19. Incluso, con la vacuna. El 8 de abril la enfermedad se llevó la vida de su esposo, Pedro Fernández, de 58 años. Según Juana, era un hombre sano, fuerte, pero el virus se lo llevó en un instante. Por eso, no cree en vacunas y hasta siente temor de que estas la enfermen más.

Juana no es la única. Como ella, varias personas tienen dudas y temores respecto a las dosis, que según el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos llegarían al país a finales de enero próximo. En primera instancia, 50.000 vacunas arribarían para inmunizar del virus a adultos mayores en albergues y médicos.

Entre los rumores que ha escuchado Juana sobre la vacuna están “que esta contagia de otros virus”, “que debilita el organismo” o que “causa alergias”.

Sin embargo, para Iván Chérrez, especialista en alergias e inmunología e investigador de la Universidad Espíritu Santo, todos estos rumores se han magnificado en función de rumores que se emiten.

Explicó que todas las vacunas tienen la posibilidad de producir efectos adversos y que eso no solo es exclusividad de la del COVID-19. Estos pueden ser leves, moderados o severos.

En el caso particular de las dosis para el coronavirus, precisó que hasta el momento en otros países lo que se está reportando es que hay pacientes con fiebre leve o dolores de cabeza, síntomas que también pueden presentarse con la vacunación para la influenza, por ejemplo. “Uno sabe que eso se puede aliviar dándole medicación sintomática”, explicó.

Indicó que sí podría haber pacientes, en mínima medida, que presenten alguna reacción severa, pero que esto puede derivarse de algún tipo de alergia a algún componente del producto. “Para esto hay que hacer estudios”.

Sobre la creencia de que “con la vacuna se contagian otros virus”, dijo que este rumor podría haberse originado porque se usa una parte del mismo virus para que esta genere los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad.

Detalló que hay vacunas, como la de Pfizer, que usan el RNA mensajero (una parte del virus) que hace que se forme la proteína para que el organismo refuerce sus defensas. De esta manera, se evita el contagio.

Sobre las alergias, advirtió que esto dependerá de cada organismo, pero que es mínima la población que podría tener reacciones severas.

Al comerciante Pedro Lozano no le importan las reacciones, sino evitar la enfermedad. Dice que si pudiera, sería de los primeros en recibir las dosis. “Yo creo que si van a traer algo al país, es porque ya han comprobado que es efectivo”, argumentó.

Víctor Angamarca, en cambio, dice que esperará y se asegurará de lo que le suministrarán. Mientras tanto, ambos tratan de tomar todas las medidas de bioseguridad hasta que puedan inmunizarse.

Chérrez recalcó esto último. Comentó que aunque toda la población pudiera vacunarse en el 2021, sugiere que es necesario mantener, al menos hasta inicios de 2022, las normas de seguridad que están vigentes: uso de mascarillas y lavarse las manos.

“Este es un virus nuevo, es un hecho que no se ha dado nunca antes y no sabemos cómo evolucionará. La vacuna no garantiza el fin del virus. Esta es una batalla de toda la guerra para acabar con la COVID-19”, reflexionó.