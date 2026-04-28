Manifiesto de Palantir: un planteamiento de vigilancia masiva y liderazgo tecnocrático

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El manifiesto de Palantir Technologies llegó como un hilo de 22 tesis en X , sintetizando la visión geopolítica de su CEO, Alex Karp.



, sintetizando la visión geopolítica de su CEO, Alex Karp. El documento se basa en el libro The Technological Republic (2025) y busca posicionar a la empresa como un actor central en la defensa y seguridad de Occidente.



(2025) y busca posicionar a la empresa como un actor central en la defensa y seguridad de Occidente. La publicación tuvo impacto inmediato en el mercado: las acciones de la compañía (PLTR) registraron una leve caída tras la controversia.

El 18 de abril de 2026, la empresa estadounidense Palantir Technologies publicó un documento titulado La República Tecnológica en resumen, una especie de manifiesto corporativo que sintetiza su visión sobre el papel de la tecnología en el mundo contemporáneo. Difundido a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el texto adopta la forma de un hilo compuesto por 22 tesis que condensan la postura ideológica de la compañía frente a temas como la guerra, la inteligencia artificial y la organización del poder estatal.

El documento recoge principalmente las ideas de su CEO, Alex Karp, junto con el jefe de asuntos corporativos Nicholas W. Zamiska, y funciona como una síntesis del libro The Technological Republic (2025). Lejos de limitarse a una declaración técnica, el manifiesto plantea una visión explícitamente política del rol de las empresas tecnológicas en el siglo XXI.

Lo cierto es que su publicación generó una reacción inmediata: desde críticas en medios internacionales hasta debates en círculos políticos, tecnológicos y académicos, donde incluso ha sido calificado como una expresión de "tecnofascismo".

¿Qué es Palantir?

El caso reabre una discusión más amplia sobre inteligencia artificial, similar a la que rodea a empresas como OpenAI, pero desde una perspectiva mucho más explícitamente militar y política.Cortesía

Fundada en 2003, Palantir Technologies es una empresa especializada en el análisis de macrodatos (big data), inteligencia artificial y software de integración de información. Sus plataformas permiten procesar enormes volúmenes de datos para identificar patrones, predecir comportamientos y optimizar la toma de decisiones.

Su principal campo de acción ha estado históricamente vinculado a agencias gubernamentales de Estados Unidos, incluyendo defensa, inteligencia y seguridad nacional. Esto significa que sus tecnologías han sido utilizadas en operaciones militares, vigilancia, control migratorio y manejo del crimen. En ese sentido, Palantir no es solo una empresa tecnológica: es un actor clave dentro del ecosistema de poder estatal estadounidense.

Su impacto radica en que convierte datos en decisiones estratégicas, por ejemplo en contextos militares, esto puede traducirse en identificar objetivos; en seguridad interna, en rastrear redes; y en política pública, en modelar escenarios. Esa capacidad potenciada por inteligencia artificial, es justamente lo que vuelve especialmente sensible cualquier posicionamiento ideológico de la empresa.

¿Qué dice específicamente el manifiesto?

El núcleo del documento está en sus 22 tesis, donde la empresa abandona cualquier pretensión de neutralidad tecnológica y propone una visión en la que el software es el eje del poder global.

CEO de Palantir, Alex Karp.Cortesía

El software como arma de guerra

El manifiesto plantea que el software no solo apoya sistemas militares, sino que es el sistema de armas en sí mismo. Esto borra la distinción entre empresas tecnológicas y fabricantes de armamento, posicionando a compañías como Palantir como actores directos en conflictos bélicos.

La distinción entre hardware y software, entre lo civil y lo militar, es una reliquia del pasado que ya no tiene sentido. Palantir vía X

El fin de la neutralidad tecnológica



Se afirma que la tecnología no es neutral y que debe servir explícitamente a los intereses de Occidente, particularmente de Estados Unidos. Esta postura rompe con la narrativa dominante de empresas como OpenAI, que (al menos discursivamente) han defendido principios de beneficio global y uso responsable.

IA integrada en la toma de decisiones militares

El documento aboga por integrar la inteligencia artificial en toda la cadena de mando, incluso en escenarios de combate. La idea de que algoritmos puedan influir o acelerar decisiones de vida o muerte abre un debate ético enorme sobre responsabilidad y autonomía humana.

No es la primera vez que Palantir genera polémica: su tecnología ha sido utilizada en programas de vigilancia, control migratorio y operaciones militares de Estados Unidos.Cortesía

Vigilancia como herramienta legítima de poder

También se plantea que la privacidad es un lujo prescindible en contextos de amenaza, justificando el uso extensivo de sistemas de vigilancia masiva. Esto entra en conflicto directo con marcos regulatorios como los europeos, centrados en la protección de datos y derechos individuales.

Propuestas políticas y tecnocracia

El manifiesto cuestiona el pluralismo democrático tradicional, sugiriendo que es ineficiente frente a los desafíos actuales. En su lugar, propone una especie de élite tecnocrática capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas, incluso defendiendo medidas como el servicio nacional obligatorio.

El servicio nacional —militar o técnico— debe ser obligatorio para todos los ciudadanos para restaurar el sentido de propósito colectivo. Palantir vía X

Impacto y reacción

En paralelo, colectivos activistas han impulsado campañas como "Purge Palantir", exigiendo la cancelación de contratos estatales con la compañía.Cortesía

La publicación del manifiesto desató una ola de reacciones a múltiples niveles; medios internacionales y analistas lo calificaron como una deriva peligrosa hacia un modelo donde las grandes tecnológicas no solo desarrollan herramientas, sino que también buscan influir directamente en la estructura del poder político.

Organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron sobre el riesgo de una "nueva era depredadora" impulsada por corporaciones tecnológicas, mientras que en espacios políticos como el Parlamento británico, se cuestionaron abiertamente los contratos estatales con la empresa.

En paralelo, se registraron protestas en ciudades como Washington y Nueva York, donde activistas denunciaron el rol de Palantir en vigilancia y deportaciones. Incluso dentro de la propia compañía surgieron tensiones: empleados cuestionaron internamente el rumbo ideológico de la empresa y su impacto ético.

Mientras que, en el ecosistema digital, el manifiesto se volvió viral, acumulando millones de visualizaciones y posicionando términos como "tecnofascismo" y "tecnofeudalismo" en el centro del debate público. Aunque el impacto financiero inmediato fue limitado, el costo reputacional abrió una discusión más amplia sobre el poder de las Big Tech en la configuración del orden global.