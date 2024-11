¿Magis TV en el cine? Series y comerciales en lugar del partido Chile vs Venezuela

Ciudadanos reclamaban porque no se proyectaba el partido en la sala de cine.

Lo que prometía ser una noche de fútbol y emoción para varios venezolanos, terminó convirtiéndose en una inusual proyección de Magis TV… ¿y telenovelas? Así fue la experiencia que vivieron los asistentes de una sala de cines de la cadena Cinex, en el centro comercial El Recreo, ubicado en Caracas, que decidió proyectar el partido de fútbol entre Chile vs. Venezuela.

¿El resultado? Un 4-2, con la selección Vinotinto cayendo como visitante ante el equipo chileno, que se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Pero lo más curioso no fue el marcador, sino la surrealista experiencia tecnológica que tuvieron que vivir los fanáticos del fútbol.

¿Magis TV irrumpe en cines?

Cómo detectar virus en apps como Magis TV y proteger tu celular o Smart TV Leer más

Desde el principio, todo parecía en orden. El cine proyectaría el partido en vivo, o al menos eso pensaron los asistentes. Pero cuando la pantalla se iluminó, en lugar de ver a los jugadores en acción, lo que apareció fue el menú de aplicaciones de Magis TV. Así, los asistentes se vieron obligados a ver el fútbol por celular.

Al principio, los fanáticos pensaron que la pantalla podría haber tenido un pequeño error técnico. Pero no, lo que ocurrió fue más peculiar aún: la pantalla del cine mostraba cómo los técnicos exploraban los canales de Magis TV hasta encontrar el partido de fútbol.

Telenovelas en lugar de fútbol

“Yo no quiero ver Dragon Ball,” exclamó uno de los asistentes, mientras el logotipo del anime se proyectaba en la pantalla, cuando la emoción del fútbol estaba en su punto más alto.

El panorama fue aún más surrealista cuando apareció un comercial anunciando la Navidad en Venezuela, seguido por la telenovela colombiana Romina Poderosa. Los asistentes empezaron a preguntarse si el partido realmente se iba a proyectar.

El intento de buscar el cotejo a través del menú de la plataforma fue infructuoso. En lugar de encontrar el partido, los asistentes veían cómo los técnicos del cine navegaban por canales de televisión, entre ellos los de ESPN en Chile y solo lograban encontrar programas de golf.

Fueron a ver el juego de la Vinotinto en una sala de Cinex y pasó esto: pic.twitter.com/KHGr9slKHh — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) November 20, 2024

El gol que se celebró gracias a Google

La noche no solo estuvo llena de confusión, sino también de risas. Algunos asistentes, ya cansados de esperar, celebraron un gol que ni siquiera vieron. No, no fue un golpe de suerte ni un error, simplemente se enteraron a través de Google que Venezuela había anotado el primero del encuentro.

Finalmente, después de tanto ir y venir, al minuto 15 del juego, cuando Venezuela ganaba 1-0, la proyección del partido se logró. Eso sí, la victoria fue efímera, ya que al final, la Vinotinto perdió 4-2.

¿Gratis o no? La gran pregunta

Magis TV: robo de datos a miles de usuarios desata investigaciones en Sudamérica Leer más

El creador del video que se ha viralizado en redes sociales como X y TikTok, cuyo usuario es @zedbriel, relató su experiencia como "algo nefasto". En un nuevo video también reveló que, a las 19:55, faltando solo 5 minutos para el partido, solo se veía una publicidad.

A lo largo de los comentarios, los usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionarse si la entrada al cine fue gratis, considerando el fiasco con la proyección. "Sería un descaro cobrar por ver el juego en Magis TV", comentó @RitmoNeon en TikTok. El creador del video, sin embargo, aclaró que la entrada no fue gratuita.

Otra usuaria, @andreasrzz23, ironizó: "Imagínate vivir en Suiza y perderte esta vaina". Sin duda, un recordatorio de que a veces las expectativas de cine no siempre se cumplen… sobre todo si se trata de fútbol.

RELACIONADAS Los riesgos que corrían los usuarios de Magis TV y no lo sabían

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ