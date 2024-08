¿El reemplazo de MagisTV? La plataforma legal que ofrece 150 canales gratis

El mundo del entretenimiento digital está en constante evolución y cada vez son más las alternativas que permiten disfrutar de televisión en vivo sin necesidad de pagar costosas suscripciones, como MagisTV, una plataforma de streaming que ofrece un vasto catálogo de películas, series y canales en vivo de diferentes países.

Netflix: ¿Qué ver en agosto? Leer más

No obstante, esta opción suele implicar riesgos significativos para la seguridad de los usuarios y la integridad de sus dispositivos. Instalar esta aplicación en tu smartphone, tablet, Smart TV o computadora no es recomendable, ya que opera de manera ilegal al no poseer las licencias correspondientes para transmitir el contenido.

Magis TV, al ser una plataforma pirata, no está disponible en tiendas oficiales como Play Store o App Store, lo que obliga a los usuarios a descargar desde sitios de terceros. Esta acción puede exponer a los dispositivos a archivos infectados con virus o malware (software malicioso) diseñado para robar información.

¿Cómo se llama la nueva alternativa legal?

Afortunadamente, existe una opción legal que permite acceder a contenido gratuito con publicidad. Se trata de Tivify, una aplicación española que no solo compite con las soluciones piratas, sino que también tiene la capacidad de superarlas en términos de confiabilidad y calidad, ofreciendo acceso a 150 canales gratuitos, con programación para toda la familia.

Tivify Es una alternativa segura. No solo te brinda acceso a contenido de calidad, sino que también protege tus datos personales.

Antonio Álvarez dice que su salida del país se ha tratado como serie de Netflix Leer más

¿Por qué deberías probar Tivify?

Lo que hace destacar a Tivify es su accesibilidad y la variedad de su oferta. La aplicación se encuentra disponible en la Play Store y App Store, y es compatible con televisores inteligentes que utilicen sistemas como Google TV o Android TV. Además, aquellos que usen dispositivos LG o Samsung pueden conectar un Chromecast para acceder al servicio.

En un entorno donde las plataformas piratas presentan riesgos considerables para la seguridad de los usuarios, Tivify se posiciona como una alternativa segura. No solo te brinda acceso a contenido de calidad, sino que también protege tus datos personales, manteniéndote alejado de los peligros asociados con la piratería digital.

Lee también: Los mejores destinos para un viaje de fin de semana cerca de Guayaquil

¿Cómo funciona Tivify?

Tivify tiene dos versiones:

Modelo freemium, que permite a los usuarios acceder de forma gratuita a más de 150 canales pensados para todos los miembros del hogar. Versión de pago, que ofrece canales exclusivos y la posibilidad de ver contenidos en múltiples dispositivos al mismo tiempo. También permite grabar programas y acceder a ellos en cualquier momento.

Plataformas piratas Instalarlas suele implicar riesgos significativos para la seguridad de los usuarios y la integridad de sus dispositivos.

¿Tivify está disponible para Ecuador?

Hasta el momento, esta plataforma de streaming mantiene su servicio solo para España, en donde sus planes de suscripción son:

Tivify Plus: Por 2,99 euros al mes, ofrece la posibilidad de grabar hasta 150 horas de programación y acceder a más canales exclusivos.

Tivify Premium: Con un costo de 9,99 euros mensuales, ofrece más canales exclusivos, visualización simultánea y hasta 350 horas de grabación.

¿Quieres acceder a todo el contenido sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!