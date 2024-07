Ver series y fútbol en ‘streaming’ le puede quitar hasta $100 del bolsillo

Cuando quiso ordenar sus finanzas personales, José Luis, quien prefirió omitir su apellido, calculó que gastaba casi 100 dólares al mes en plataformas de ‘streaming’. “A mí me gusta mucho ver series, películas y deportes, y poco a poco contraté servicios y no me había dado cuenta cuánto pagaba”, comenta el arquitecto de 33 años de edad.

Tras determinar el monto de gastos decidió escoger las plataformas que más usaba y cancelar algunos servicios en línea. “Confieso que he sido descuidado, pero también debo decir que la oferta de plataformas ha crecido mucho en estos años. Si quieres ver una serie debes contratar una, si quieres ver deportes, debes contratar otra. Para ver contenidos debes suscribirte”.

La oferta de plataformas de ‘streaming’ para acceder a películas, series o deportes ha crecido exponencialmente en la última década. Tras el ‘boom’ de Netflix, compañías también han incursionado en ese modelo de negocio, que ahora es el dominante en el mercado del entretenimiento.

En Ecuador, por ejemplo, según datos de Just Watch, un servicio que sirve para encontrar dónde se puede ver de forma legal y al mejor precio cada película o serie y que monitorea acceso a plataformas de ‘streaming’, en 2023, el mercado estaba comandado por Netflix (20%), seguido por Prime (19%) y Disney+ en tercer lugar (16 %).

El consumo en plataformas digitales crece en el país. En 2023, los consumos digitales de los ecuatorianos, incluido el ‘streaming’, alcanzó los 371 millones de dólares, un aumento de 8,4 % frente a 2022. De enero a marzo de 2024 ya suma 116 millones de dólares.

Gastos en este servicio Según datos del Servicio de Rentas Internas, en el primer trimestre de 2024 en Ecuador se han gastado 116 millones de dólares.

Los deportes también se han sumado en los últimos años. Para ver legalmente la LigaPro de Ecuador se debe pagar 9,99 dólares al mes.

“Es una cuestión de cómo se va organizando el mercado. En cualquier tipo de producto o servicio van a comenzar a aparecer los competidores. Era muy fácil de esperarse eso en un área como la audiovisual, que la producción está muy concentrada en pocas empresas”, asegura Gabriela Montalvo, economista especializada en economía de la cultura.

“Yo creo que eso va a durar poco tiempo porque estamos viendo que algunas plataformas se están fusionando porque las personas no tienen capacidad para pagar cuatro o cinco plataformas”, explica Hugo Carrión, consultor en telecomunicaciones y tecnología.

“Yo contraté DGOsolo por la Copa América y Eurocopa. Yo quería ver los partidos y no había otra manera legal y cómoda de hacerlo”, aseguró André Rubio, ingeniero comercial. El profesional hace cuentas y considera que gasta cerca de 40 dólares al mes en diversas plataformas de entretenimiento.

Por ejemplo, contratar nueve servicios de ‘streaming’ en Ecuador, los más conocidos, puede tener un costo total al mes de 74,71 dólares, si se accede al plan básico. En el caso de los planes premium, que implica acceso a contenido en 4Ko ultra alta definición y la posibilidad de tener la cuenta en más equipos (celular, tableta, televisores),el costo puede elevarse a casi 100 dólares.

Los costos de las suscripciones han subido en los últimos años y las plataformas como Netflix comienzan a poner restricciones para que los usuarios no compartan sus cuentas. Con ese contexto, también ha proliferado la piratería.

“Se está vendiendo el acceso ilimitado a 10 o 20 plataformas por 50 dólares para todo el año. (...) Es 10 veces más barato y la gente no ve si es legal o ilegal”, explica Carrión.

Algunos consejos

Compartir. Muchas plataformas de ‘streaming’ ofrecen planes que permiten múltiples perfiles o usuarios bajo una sola cuenta. Compartir una cuenta con familiares o amigos puede reducir significativamente el costo por persona.

Rotar. En lugar de suscribirse a múltiples servicios a la vez, considere suscribirse a uno o dos servicios por mes y cambiar al siguiente servicio el mes siguiente. Así puede disfrutar de una variedad de contenidos sin pagar por todos los servicios simultáneamente.

Revise. Asegúrese de que esté utilizando los servicios a los que está suscrito. Si descubre que rara vez usa uno de los servicios, considere cancelarlo o pausarlo. Si no necesita un plan para ver en 4K, contrate uno más barato.

