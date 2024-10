Flujo TV: ¿Cuáles son los riesgos legales para quienes usan el nuevo Magis TV?

A pesar de un atractivo catálogo, no ignores las posibles consecuencias legales y las vulnerabilidades en seguridad

El reciente auge de plataformas no oficiales para la transmisión de contenido audiovisual ha puesto a Flujo TV, antes Magis TV, en el centro de atención. Estos servicios han ganado popularidad en Ecuador y otros países al ofrecer acceso a un amplio catálogo de canales y contenidos, muchos de ellos disponibles solo en plataformas de pago. Sin embargo, detrás de la tentadora oferta de entretenimiento a bajo costo, existen serios riesgos legales para sus usuarios.

Magis TV renació como Fuljo TV

El 19 de septiembre de 2024, la Justicia argentina tomó medidas contundentes contra la piratería digital al ordenar el bloqueo de todos los dominios de Magis TV, una plataforma de IPTV que transmitía contenido sin los derechos legales necesarios. La aplicación, que había captado millones de usuarios en Latinoamérica, ofrecía acceso a 1.200 canales en vivo y 9.000 películas y series, logrando 55 millones de visualizaciones en solo seis meses.

La intervención fue parte de la “Operación 404”, una acción conjunta entre Argentina y Brasil para combatir la distribución ilegal de contenidos audiovisuales. Durante el operativo, se realizaron múltiples allanamientos, incautando TV Boxes con software ilegal y desmantelando 675 sitios web relacionados. Además, la medida exigió a Google que prohibiera la aplicación en dispositivos Android, complicando aún más el acceso para sus usuarios.

La resurrección de Magis TV: nace Flujo TV

A pesar del duro golpe judicial, la plataforma decidió no desaparecer y optó por reinventarse. Bajo el nuevo nombre de Flujo TV, mantiene la misma oferta de contenidos que le otorgó popularidad, aunque sigue operando en un contexto de controversia legal. La respuesta de los usuarios ha sido positiva, manifestando su intención de migrar a esta nueva versión a pesar de los riesgos.

El problema de la piratería digital

Tanto FlujoTV como MagisTV ofrecen acceso a contenido que, en muchos casos, se encuentra protegido por derechos de autor. Esto significa que, a menudo, estas plataformas transmiten sin contar con las licencias necesarias, violando así la propiedad intelectual de las empresas titulares de dichos derechos. Para los usuarios, esto implica consumir contenido de forma ilegal, aunque la acción específica de los usuarios sea simplemente "ver" el material sin intervenir directamente en su distribución.

¿Qué dicen las leyes en Ecuador?

En Ecuador, la Ley de Propiedad Intelectual protege los derechos de los creadores y establece sanciones para aquellos que violen estos derechos. Según la normativa vigente, la transmisión no autorizada de contenido protegido puede resultar en sanciones tanto para quienes distribuyen como para quienes consumen dicho material, aunque las consecuencias suelen ser más severas para los proveedores del servicio.

Los usuarios que accedan a plataformas ilegales de contenido podrían enfrentarse a multas o, en casos extremos, a acciones penales si se demuestra que han contribuido activamente a la distribución del contenido pirateado. Aunque las autoridades suelen enfocarse en desmantelar las plataformas ilegales, la práctica de consumir contenido no autorizado puede dejar una "huella digital" que, eventualmente, podría llevar a investigaciones.

Un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas ordenó en septiembre de 2024 el bloqueo inmediato de más de 180 IPs por una transmisión ilegal de partidos de la Liga Pro, mediante la aplicación Magis TV. Esta decisión repercutió directamente a los proveedores de Internet en el país y la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) y a quienes intenten acceder a las direcciones IPs bloqueadas por esta causa.

Flujo TV es una aplicación de streaming gratuita diseñada para dispositivos Android. Canva-Expreso

Riesgos para los usuarios: Más allá de lo legal

Además de los problemas legales, existen otros riesgos asociados con el uso de plataformas no oficiales como Magis TV. Uno de los mayores peligros es la exposición a software malicioso. Al tratarse de servicios que no pasan por procesos de control y seguridad rigurosos, es común que los usuarios se vean expuestos a virus, malware o la recolección no autorizada de datos personales.

Por otro lado, la falta de garantía en la calidad del servicio y la posible interrupción sin previo aviso son riesgos adicionales que los usuarios deben tener en cuenta. Las plataformas no oficiales pueden cerrar de un día para otro, dejando a los suscriptores sin acceso y sin posibilidad de reembolso.

¿Qué opciones tienen los usuarios?

Para evitar estos riesgos, la recomendación es optar por plataformas oficiales de streaming que cuentan con todos los permisos legales necesarios y ofrecen garantías de calidad. En el mercado actual existen opciones accesibles, algunas incluso con modalidades gratuitas o planes con descuentos, que permiten consumir contenido de manera legal y segura.

Aunque servicios como Flujo TV puedan parecer una solución económica para acceder a contenido de entretenimiento, las implicaciones legales y los riesgos para la seguridad del usuario hacen que esta opción no sea recomendable. La elección de consumir contenido de manera legal no solo protege al usuario, sino que también contribuye al desarrollo y la sostenibilidad de la industria audiovisual.

