Los iPhone que quedarán sin WhatsApp a partir del 31 de octubre

Usuarios con iOS 10 o inferior quedarán desconectados a partir del 31 de octubre. Descubre el por qué de esta actualización

A partir del 31 de octubre, millones de usuarios con versiones antiguas de iOS, incluyendo el iPhone 5 y 5c, deberán actualizar su sistema o perderán el acceso a las funciones de WhatsApp.

WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Meta, dejará de funcionar en millones de teléfonos Apple a partir del viernes 31 de octubre de 2025. La medida afecta a los dispositivos que no pueden actualizarse más allá de iOS 10 y busca mantener los estándares de seguridad, funcionalidad y rendimiento. Modelos como el iPhone 5 y el iPhone 5c son los principales afectados, forzando a sus usuarios a migrar a dispositivos más recientes si desean continuar usando la plataforma.

¿Qué dispositivos quedan obsoletos?

La política de cese de soporte de WhatsApp se basa en la versión del sistema operativo y no en modelos específicos, aunque esto se traduce directamente en la obsolescencia de hardware. A partir del 31 de octubre, el servicio de mensajería dejará de ser compatible con cualquier iPhone que ejecute iOS 10 o versiones anteriores.

Los teléfonos más notorios en esta lista son el iPhone 5 y el iPhone 5c, ya que estos modelos, lanzados en 2012 y 2013 respectivamente, no pueden ser actualizados a iOS 11 ni versiones posteriores. Si bien modelos más antiguos, como el iPhone 6, son compatibles con WhatsApp, es indispensable que sus usuarios se aseguren de tener la versión más reciente de iOS disponible para su teléfono (generalmente iOS 12 para el 6).

Requisito Mínimo: Para mantener la operatividad, la aplicación exigirá que el iPhone cuente con iOS 11 o una versión más reciente.

Motivos técnicos y de seguridad

WhatsApp justifica estos ceses de soporte como una necesidad funcional. Las versiones antiguas de los sistemas operativos carecen de las funcionalidades y parches de seguridad necesarios para soportar las nuevas características de la aplicación, como la encriptación avanzada, las llamadas grupales y las funciones de comercio.

Al descontinuar el soporte para un sistema operativo (SO), la compañía puede centrar sus recursos de desarrollo y seguridad en las versiones más modernas, garantizando una mejor experiencia para la vasta mayoría de sus usuarios. Esto también evita la creación de vulnerabilidades en las plataformas más antiguas.

Recomendaciones para los usuarios

A los usuarios que aún operen con un iPhone 5 o 5c, o que por cualquier motivo no hayan actualizado su sistema operativo, se les presentan dos opciones:

Actualizar el SO: Si su teléfono es compatible con iOS 11 o superior, deben actualizar el sistema operativo de forma inmediata para evitar la interrupción del servicio. La falta de actualización no solo afecta a WhatsApp, sino que también expone al dispositivo a riesgos de seguridad.

Migrar de dispositivo: Si el teléfono no puede actualizarse a la versión mínima requerida (como es el caso del iPhone 5 y 5c), la única forma de seguir utilizando la plataforma es adquirir un modelo más moderno o migrar a un dispositivo con un sistema operativo compatible.

El fin del soporte de WhatsApp para iOS 10 marca el fin de la vida útil de una generación de smartphones Apple para el uso de la aplicación más popular del planeta. Aunque es una medida habitual en la industria tecnológica, obliga a los usuarios de los antiguos iPhone 5 y 5c a tomar la decisión de reemplazar su terminal o perder el acceso a su principal canal de comunicación digital a partir de este 31 de octubre.

