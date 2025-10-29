Curso gratuito de redes sociales para emprendedores: guía completa de como postular

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional abrió inscripciones para el curso gratuito Clic Digital

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) lanzó el curso gratuito Clic Digital, una iniciativa que busca fortalecer las habilidades digitales de los emprendedores ecuatorianos. El programa está diseñado para enseñar el manejo estratégico de redes sociales como herramienta clave para impulsar negocios, mejorar la visibilidad de marcas y aumentar las ventas en línea.

Con 10.000 cupos disponibles a nivel nacional, esta capacitación representa una oportunidad para quienes desean profesionalizar su presencia digital y aprovechar al máximo las plataformas sociales como Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp Business.

¿En qué consiste el curso Clic Digital?

El curso se desarrollará en modalidad virtual y gratuita, con clases en vivo programadas desde el 5 hasta el 17 de noviembre de 2025, en horarios de 17:00 a 19:00, los días lunes, miércoles y viernes.

Durante las sesiones, los participantes aprenderán:

Estrategias de comunicación digital para emprendedores.

Creación de contenido atractivo y segmentado.

Uso de herramientas de análisis y métricas en redes sociales.

Técnicas para mejorar la interacción con clientes y aumentar ventas.

Al finalizar, los asistentes recibirán un certificado de participación avalado por el SECAP, lo que añade valor a su perfil profesional y a la gestión de sus negocios.

Requisitos y quiénes pueden participar

El curso está dirigido a emprendedores de entre 18 y 60 años que deseen fortalecer sus competencias digitales. Los requisitos sugeridos son mínimos:

Contar con conocimientos básicos de herramientas ofimáticas.

Tener acceso a internet y un dispositivo para conectarse a las clases virtuales.

No se requiere experiencia previa en marketing digital, lo que convierte al programa en una opción accesible tanto para quienes recién inician un emprendimiento como para quienes buscan actualizar sus conocimientos.

Paso a paso de cómo postular

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza en línea:

Ingresar al portal oficial del SECAP: https://si.secap.gob.ec. Crear una cuenta o iniciar sesión con usuario y contraseña. Buscar el curso “Clic Digital – Manejo de redes sociales para emprendedores”. Completar el formulario de inscripción con datos personales y de contacto. Confirmar la inscripción y esperar la notificación de aceptación.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de noviembre de 2025, o hasta agotar los cupos disponibles.

El curso funciona como una oportunidad de desarrollo para los emprendedores que desean digitalizar sus negocios o llegar a un mayor mercado a través de las redes sociales.

