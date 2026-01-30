¿Los grupos de WhatsApp ya no serán gratis? Esto es lo que se sabe

WhatsApp prepara un modelo de suscripción que cambiará el acceso a estados y canales. Te contamos cómo funcionará

WhatsApp prepara versión de suscripción para ver estados y canales sin anuncios.

Imagina abrir WhatsApp y, de repente, ver anuncios en tus estados o canales favoritos. Esto podría convertirse en realidad muy pronto. Meta, la compañía detrás de la app, liderada por Mark Zuckerberg, está probando un modelo de suscripción que costaría aproximadamente 4,40 dólares al mes. Con este pago, los usuarios podrán acceder a estados y canales sin publicidad, mientras que la versión gratuita seguirá mostrando anuncios.

Desde su creación en 2009, WhatsApp se convirtió en sinónimo de mensajes gratis y comunicación instantánea. Hoy, con más de 3.300 millones de usuarios activos estimados para 2025, la plataforma se prepara para monetizar funciones que hasta ahora eran gratuitas.

Meta introducirá anuncios en estados y canales de WhatsApp para usuarios gratuitos. CANVA

De la revolución gratuita a la suscripción

Cuando WhatsApp llegó a los teléfonos, cambió la forma de comunicarse. Ya no era necesario pagar SMS ni llamadas; mensajes, fotos, videos y notas de voz se enviaban sin costo. En 2014, la app pasó a formar parte de Meta, consolidando su crecimiento global.

Los anuncios aparecerían solo en estados y canales, no en los chats, lo que marca un cambio importante sin afectar la comunicación diaria.

Cómo funcionará la suscripción de WhatsApp

Según información filtrada de la versión Beta 2.26.3.9 para Android, Meta prepara dos versiones de la app:

Versión gratuita: con anuncios en estados y canales.

Versión de pago: sin publicidad en estados ni canales, por 4,40 dólares al mes.

El acceso a los chats seguirá siendo gratuito, pero quienes quieran una experiencia sin interrupciones deberán suscribirse. Por ahora, no hay fecha confirmada para el lanzamiento de esta versión.

Qué significa esto para los usuarios

Para muchos, WhatsApp es parte del día a día. Ahora, tendrán que decidir entre soportar anuncios o pagar por la tranquilidad de ver estados y canales sin interrupciones. Este movimiento se alinea con una tendencia global: apps que monetizan funciones premium sin cerrar el acceso base gratuito.

