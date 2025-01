¿Estás listo para el futuro? Las 10 tecnologías más sorprendentes del CES 2025

La Bodyfriend the Robot Massage Chair 733 combina tecnología avanzada y diseño biomimético para una experiencia de masaje personalizada y rehabilitación integral.

En el CES (Consumer Electronics Show) 2025 cada rincón parece una ventana al futuro. Donde la innovación es la protagonista y los sueños de los geeks y amantes de la tecnología se hacen realidad. El centro de convenciones de Las Vegas se transforma en un paraíso futurista que atrae a los visionarios de la tecnología de todo el mundo. Aquí, las mentes más brillantes presentan sus creaciones más sorprendentes, transformando lo que hoy parece ciencia ficción en productos tangibles, listos para mejorar nuestra vida diaria.

Para quienes, como EXPRESO, tienen la suerte de asistir, es como estar en un escenario donde la próxima gran revolución tecnológica está a punto de desplegarse ante nuestros ojos.

Este año, el CES 2025 no decepcionó, y entre los miles de dispositivos presentados, estos 10 innovadores equipos se destacaron por su capacidad para cambiar nuestra forma de vivir, trabajar y soñar. Desde anillos inteligentes que se convierten en guardianes invisibles de nuestra salud, hasta vehículos voladores que desafían la gravedad, aquí te dejamos lo que más nos sorprendió.

El Circular Ring 2 es un anillo inteligente que combina salud, estilo y tecnología avanzada en un formato discreto, diseñado para monitorear tu bienestar de manera continua y eficiente. Giannella Espinoza

1. Circular Ring 2

El Circular Ring 2 es un anillo inteligente diseñado para monitorear la salud y el estado físico del usuario de manera discreta y eficiente. Con funciones similares a las de un reloj inteligente, este dispositivo compacto mide continuamente la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en la sangre y evalúa el rendimiento corporal después de actividades físicas, todo mediante una aplicación complementaria. Resistente al agua con certificación IP68 y una batería que dura hasta ocho días con un uso moderado, el Circular Ring 2 combina funcionalidad y estilo. Costará casi 400 dólares y promete ser una alternativa atractiva para quienes buscan tecnología avanzada en un formato más discreto que los wearables tradicionales.

The Frame Pro de Samsung es la fusión perfecta entre arte y tecnología. Giannella Espinoza

2. The Frame Pro

The Frame Pro es la última innovación de Samsung en su línea de televisores artísticos, diseñado para combinar entretenimiento de alta calidad con una experiencia artística inmersiva. Equipado con tecnología avanzada Neo QLED y el procesador NQ4 Gen3 AI, ofrece colores vibrantes, contrastes precisos y negros profundos, ideales tanto para visualizar obras de arte como contenido en video. Además, su sistema Wireless One Connect permite una instalación flexible y elegante, adaptándose perfectamente a cualquier espacio. Como pantalla oficial de Art Basel, The Frame Pro refuerza su conexión con el arte, brindando acceso a obras de clase mundial a través de la Samsung Art Store, redefiniendo cómo las personas experimentan y disfrutan el arte en sus hogares.

Withings Omnia es un espejo inteligente que redefine el cuidado personal, usando inteligencia artificial para ofrecer un análisis completo de tu salud. cortesía

3. Withings Omnia

El Withings Omnia es un innovador espejo inteligente presentado en el CES 2025 que utiliza inteligencia artificial para ofrecer una evaluación integral de la salud del usuario. Este dispositivo no solo refleja tu imagen, sino que crea un modelo 3D de tu cuerpo y recopila métricas clave como peso, salud cardíaca, presión arterial y datos metabólicos. Además, incluye funciones avanzadas como electrocardiogramas (ECG) para detectar fibrilación auricular y análisis de recuperación tras el ejercicio.

El Omnia se integra con otros dispositivos de la marca, como básculas o monitores de sueño, proporcionando una visión completa y personalizada del estado físico. Su asistente de IA, AI Vocal Companion, permite interacciones directas para consultar información de salud. Aunque aún está en fase de desarrollo, promete revolucionar el cuidado personal en el hogar.

4. Ozlo Sleepbuds

Los Ozlo Sleepbuds son auriculares diseñados específicamente para mejorar la calidad del sueño al bloquear ruidos ambientales molestos y crear un entorno sonoro relajante. Desarrollados por tres exingenieros de Bose, estos dispositivos representan una evolución de los Bose Sleepbuds discontinuados en 2020. Destacan por su comodidad, ajuste seguro y capacidad para enmascarar sonidos externos, como tráfico, sirenas o ruido de vecinos (también los ronquidos de tu pareja), ayudando a conciliar el sueño de forma rápida.

Aunque aún están en desarrollo algunas de sus funciones, como el seguimiento del sueño, los auriculares ya ofrecen una experiencia altamente eficaz para quienes enfrentan dificultades por ruidos externos. Su precio es de $ 300, y se han ganado elogios, incluido el reconocimiento Best of CES 2025, por su combinación de tecnología avanzada y diseño optimizado para el descanso nocturno.

Ozlo Sleepbuds es la solución ideal para un descanso profundo, bloqueando ruidos molestos y creando un ambiente relajante para mejorar la calidad de tu sueño. Giannella Espinoza

5. Samsung Beauty Mirror

El Samsung Beauty Mirror es un espejo inteligente equipado con tecnología MicroLED que analiza el rostro en detalle, evaluando arrugas, pigmentación, poros y eritema. Basándose en este análisis, proporciona recomendaciones para el cuidado facial personalizadas. Desarrollado en colaboración con la marca coreana Amorepacific, utiliza un algoritmo respaldado por más de 20,000 diagnósticos de piel y datos de 19,000 usuarios. Además de su función de análisis, el espejo ofrece una experiencia interactiva al mostrar comentarios en tiempo real, sugerencias de cuidado facial, clima, tareas, calendario y contenido multimedia.

Samsung Beauty Mirror es un espejo inteligente que no solo refleja tu imagen, sino que analiza tu piel y ofrece recomendaciones personalizadas para tu cuidado facial. Giannella Espinoza

6. LG OLED evo M5

LG OLED evo M5 es el primer televisor verdaderamente inalámbrico del mundo, diseñado para transmitir audio y video 4K hasta 144 Hz sin latencia ni pérdida de calidad. Este innovador modelo forma parte de la línea de televisores OLED evo 2025 de LG, que destaca por su brillo excepcional, negros perfectos y personalización basada en inteligencia artificial. Equipado con el procesador Alpha 11 AI Gen2, el OLED evo M5 ofrece una calidad de imagen superior, algoritmos avanzados de aprendizaje profundo, y funciones inteligentes que se adaptan a las preferencias de cada usuario. Además, su diseño inalámbrico elimina la necesidad de cables tradicionales, marcando un nuevo estándar en tecnología de entretenimiento en el hogar.

LG OLED evo M5 es el televisor inalámbrico del futuro; elimina los cables, redefiniendo la experiencia de entretenimiento en casa. Giannella Espinoza

7. Bodyfriend the Robot Massage Chair

El Bodyfriend the Robot Massage Chair es una avanzada silla de masaje robótica presentada en el CES 2025, que combina tecnologías de inteligencia artificial en salud con un diseño inspirado en la biomimética. Este innovador dispositivo ofrece funciones de rehabilitación mediante movimientos independientes de brazos y piernas, ejercicios de resistencia y estiramientos específicos para mejorar la movilidad y fortalecer articulaciones. Incluye programas automáticos de masaje, terapia térmica de tres niveles y un sistema único de acupresión magnética. Controlada mediante una app, esta silla, valorada en $20,000, representa la vanguardia en robótica para la salud, enfocándose en el cuidado físico, la prevención de lesiones y el bienestar integral.

Bodyfriend The Robot Massage Chair es una silla de masaje robótica que combina tecnología avanzada y diseño biomimético. Giannella Espinoza

8. TCL Ai Me

El TCL Ai Me (pronunciado "Amy") es un robot impulsado por inteligencia artificial presentado como un compañero emocional y de apoyo, especialmente diseñado para niños. Con una forma de huevo sobre ruedas, ojos expresivos y una voz amigable, Ai Me puede controlar dispositivos domésticos inteligentes y grabar vlogs gracias a sus cámaras integradas y capacidades de IA. Aunque actualmente es solo un concepto, su demostración en el CES incluyó movimientos básicos, un diseño personalizable con trajes y accesorios, y la posibilidad de ser una herramienta interactiva y adorable para el hogar.

AiMe es el robot de compañía de TCL. El robot se puede personalizar hasta con ropa y accesorios. Giannella Espinoza

9. Barbie X Kodak Printomatic y Barbie X Kodak Step Slim

La Barbie X Kodak Printomatic y la Barbie X Kodak Step Slim son innovadoras herramientas de fotografía instantánea que combinan tecnología y estilo en colaboración con Barbie y Kodak, presentadas en el CES 2025. La cámara Printomatic permite capturar e imprimir fotos de alta calidad al instante, integrando enfoque automático, flash, y compatibilidad con microSD, mientras que las fotos impresas cuentan con adhesivo en el reverso. Por otro lado, la impresora Step Slim ofrece portabilidad y personalización, imprimiendo imágenes vibrantes resistentes al agua y manchas mediante Bluetooth y una app que permite añadir filtros y marcos. Ambas destacan por su diseño compacto en los icónicos tonos rosas de Barbie, siendo ideales para capturar y compartir momentos con creatividad y elegancia.

Barbie X Kodak Printomatic y Step Slim; cámaras de fotografía que imprimen al instante. Giannella Espinoza

10. Xpeng Aero HT

El Xpeng Aero HT es un innovador concepto presentado en CES 2025 que combina un vehículo eléctrico de seis ruedas, conocido como Mothership, con un avión eléctrico eVTOL (despegue y aterrizaje vertical). Aunque el Mothership no es un carro volador en sí, actúa como una especie de "portador" para el eVTOL, un avión de dos plazas que puede despegar verticalmente y volar. Este sistema permite a los usuarios disfrutar de la libertad de volar, pero principalmente en entornos recreativos, alejados de las áreas urbanas congestionadas. Además, el Mothership sirve como una estación de carga móvil para el eVTOL. Juntos, tienen un alcance combinado de 1,000 kilómetros, y Xpeng planea comenzar a enviar este producto en China en 2026, con un precio estimado de $300,000.

Xpeng Aero HT combina un vehículo eléctrico de seis ruedas con un avión eVTOL, llevando la experiencia de vuelo recreativo a nuevas alturas. Giannella Espinoza

El CES 2025 no solo ofreció una mirada al futuro, sino que nos permitió ser parte de él, mostrando cómo la tecnología puede transformar nuestras vidas, desde el hogar hasta el aire.

