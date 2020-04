Internet se ha convertido en nuestro mayor almacenador de datos. En la red, se encuentra la mayor parte de la información de sus usuarios y muy pocos saben los riesgos de seguridad que pueden haber.

El router es el centro de la comunicación cibernética dentro del hogar. Por tanto, si el router no está protegido, tampoco lo estará todo lo demás; desde los smartphones, computadoras personales, tabletas, así como cualquier otro dispositivo conectado a la red de forma inalámbrica como los televisores inteligentes, impresoras y consolas de juego.

En un estudio reciente, Kaspersky, una compañía dedicada a la seguridad informática, reveló que el 41% de latinoamericanos ignora que a través de un router doméstico pueden hackearse todos los aparatos conectados a la red. Se trata de una cifra extremadamente preocupante, especialmente porque muchos adultos llevan semanas trabajando desde sus hogares, además de los niños y jóvenes que acceden a clases en línea.

Los que más desconocen de tal situación son los peruanos (50%), seguidos por los chilenos (46%), brasileños (40%) y colombianos (39%). El estudio se enmarca en la campaña Iceberg Digital, realizada por Kaspersky para analizar la situación actual que viven en materia de ciberseguridad los internautas de la región.

Una de las formas en que los cibercriminales hackean un router es aprovechándose del uso de las credenciales predeterminadas, o de fábrica, necesarias para iniciar sesión en el panel de administración y cambiar la configuración, permitiéndoles ejecutar su trabajo de forma remota, automática y a gran escala. Una vez intervenidos, los routers pueden ofrecer un mundo de posibilidades a los hackers.

Con esta investigación, la compañía mostró que el 23% de los encuestados no entiende o no sabe cómo funciona el Internet de las Cosas (IoT). A esto se suma que el 32% de los consultados no sabe que los aparatos IoT cuentan con parches de seguridad para su protección, mientras otro 33% ni siquiera sabe lo que son estas herramientas.

Junto con esto, el estudio reveló que a uno de cada cuatro latinoamericanos en realidad no le preocupa o no le interesa que un delincuente hackee sus dispositivos personales.

Estas cifras muestran, una vez más, que los latinoamericanos siguen tomando con liviandad el tema de la ciberdelincuencia. Por ello, es importante entender que los peligros en línea tienen efectos reales, y muchas veces lamentables. Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina.

El experto añade que si vamos a utilizar dispositivos inteligentes y conectarlos a nuestra red casera, debemos educarnos sobre cómo resguardarlos si queremos proteger nuestra información, privacidad y dinero.

