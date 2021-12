La hazaña que concretó Krü Esports este 6 de diciembre, en la Valorant Champions 2021, es histórica de principio a fin para Latinoamérica. Históricamente, como región, ha costado muchísimo trabajo poder ingresar al mundo competitivo de los e-Sports sin ser arrollados por equipos de Norteamérica, Asia o Europa. Sin embargo, este roster conformado por cuatro chilenos y tres argentinos (Keznit, Nagzet, Mazino, Delz1k, Klaus, Onur y Betony) demostraron que los tiempos han cambiado, que el proceso de entrenamiento se ha intensificado y que lo único que se necesitaba era recursos, porque talento existió siempre de sobra.

El equipo del futbolista albiceleste Sergio Agüero arrancó su participación en el mundial del título desarrollado por Riot Games con una derrota 2-0 ante Team Liqüid (el mejor de Europa). Tras caer al losers bracket, tuvieron que medirse ante Furia (equipo brasileño) para jugarse la permanencia en Berlín y luego de conseguirlo (1-2), a Krü le restaba un último rival de grupo a superar para meterse entre los ocho mejores del mundo: Sentinels (el mejor equipo del año y de Norteamérica).

El ambiente previo al partido se calentó gracias a constantes declaraciones que realizó Zombs (Jared Gitlin), uno de los jugadores de Sentinels, donde además de presumir ciertos lujos, decidió utilizar el término "shit region (región de mierda)" para referirse a Latinoamérica. Las reacciones no se hicieron esperar y muchos estuvieron en contra de las expresiones del jugador estadounidense, pero al final, todo se iba a definir en el escenario.

Este fue el tweet de Zombs, jugador de Sentinels, previo al partido con Krü. Twitter Zombs

Llegó el día del partido y el resultado sería uno solo: el que pierda se iría a casa. El mejor de tres se quedaría con la serie. Krü eligió el primer mapa a disputar y una vez más se inclinaron por Fracture, intuyendo que el rival tendría poco conocimiento de jugabilidad al tratarse de un escenario "nuevo". Sin embargo, las cosas no salieron como planearon y terminó a favor de Sentinels 13-7.

El segundo mapa a disputar fue Haven. Aquí parecía que la serie terminaría rápido con una victoria final de 2-0 para los norteamericanos, luego de que la primera mitad concluyera 8-4 en contra de Krü. Sin embargo, cuando llegó el momento de atacar, el equipo de Agüero sacó lo mejor para remontar un duelo sumamente parejo y vencer por 11-13.

Habría tercer mapa y el mundo de los e-Sports estaba pendiente de algo que se convertiría en historia pura. Las transmisiones oficiales acumulaban más de 150.000 espectadores en tiempo real. Las redes sociales explotaban, incluso, la palabra "Valorant" se mantuvo entre las 5 tendencias de Ecuador en Twitter desde la tarde hasta la noche de este 6 de diciembre.

Klaus, argentino miembro de Krü, en la reacción final tras la victoria definitiva. Valorant Esports

Split fue el tercer mapa elegido para definir la serie. Con otra mentalidad, Krü logró sacar cuatro rondas a su favor en la primera mitad. Factor a destacar en un escenario muy difícil de penetrar y plantar la bomba, por estructura y la composición de los jugadores que defienden. Cuando tocó invertir los papeles, los latinoamericanos demostraron confianza magistral para ganar los duelos mano a mano. El partido llegó a igualarse 11-11, nadie daba espacio a nada, pero diferencias mínimas definirían al ganador.

Luego de que Nagzet, uno de los duelistas chilenos de Krü, ganara un enfrentamiento decisivo, el equipo estaba a nada más una ronda de la victoria. Finalmente, y como nos tiene acostumbrados, Keznit protagonizó un ataque magistral que sorprendió al mundo Valorant. El segundo duelista chileno acabó con cuatro rivales en cuestión de segundos, dejando servida la clasificación para sus compañeros, quienes gestionaron con cabeza y respeto el plante de la bomba. Tras acabar con el último en pie, la hazaña había sido concretada.

Éxtasis de gloria y un gran mensaje

El jugador argentino Klaus, IGL (capitán del equipo) de Krü Esports, expresó al borde de las lágrimas lo mucho que esto significa para chicos que luchan por profesionalizarse en lo que aman. "Fue un día muy importante para nosotros, somos capaces de llegar a mucho más. Lo que me pone más feliz de todo esto es poder representar a toda habla hispana y Latinoamérica. Esto pasa una sola vez en la vida", dijo sin evitar reconocer su emoción.

"Gracias a todos por bancarnos en este trayecto. No pudimos demostrar todo lo que tenemos en Islandia y Berlín, les pido perdón por todo eso. Espero que esta victoria sea bien recibida por Latinoamérica. No solo en el Valorant, sino en los e-Sports en general. No somos únicamente Krü, somos la región entera", añadió.

Cuartos de final Krü se medirá ante Fnatic en esta instancia de la competición el próximo jueves 9 de diciembre

Onur, uno de los estrategas del equipo, hizo una introspección de la victoria y reconoció el dolor de las críticas. "Los resultados son experiencias, no es todo tan lineal", mencionó.

Además, aprovechó la oportunidad para mandar un saludo a Zombs, el jugador de Sentinels que menospreció a la región y quedó eliminado a mano de un equipo Latinoamericano. "Si creías que Brasil era la región más triste del mundo, por no decir mierda porque no me gusta esa palabra, nosotros estábamos en la hiper mierda. Y la hiper mierda te mandó a casa", finalizó.