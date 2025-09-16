iPhone 17: críticas por eliminar el color negro y lanzar un modelo Air más caro

La gente interactúa con el nuevo iPhone Air de Apple en un evento de lanzamiento de productos de Apple en el campus de Apple Park en CupertinoCalifornia, USA, 09 September 2025.

El lanzamiento del iPhone 17 ha generado una ola de críticas que giran en torno a dos puntos principales: la desaparición del clásico color negro en los modelos Pro y Pro Max, y el debut del ultradelgado iPhone 17 Air. Muchos usuarios consideran que Apple busca forzar a los compradores hacia el Air al reservarle el negro espacial, mientras que en redes sociales abundan comentarios que cuestionan la utilidad de un teléfono tan delgado, sobre todo porque sacrifica batería y cámara pese a ser más caro que el iPhone 17 estándar. Estas decisiones alimentan teorías sobre una transición futura hacia los modelos Ultra.

Apple sorprendió en su último evento con la presentación de la serie iPhone 17, que incluyó el ultraligero iPhone 17 Air y los modelos insignia iPhone 17 Pro y Pro Max. Sin embargo, las novedades no han estado exentas de polémica.

El color negro desaparece de los iPhone Pro

Uno de los cambios más comentados fue la eliminación del tradicional color negro en los iPhone 17 Pro y Pro Max, que ahora solo estarán disponibles en naranja cósmico, plata y azul oscuro. El negro espacial quedó reservado para el iPhone Air.

Según reporta Computer Hoy, muchos seguidores criticaron la decisión en foros y redes sociales: “¿A qué genio se le ha ocurrido?”, escribió un usuario, mientras otros apuntaron a una posible estrategia de marketing: “Al dejar el negro solo en el Air, empujarán a la gente a probarlo, es un movimiento para abaratar la producción de los Pro”.

El iPhone Air y las críticas al “teléfono más delgado del mundo”

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, sostiene los nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Air de Apple en un evento de lanzamiento de productos de Apple en el campus de Apple Park en Cupertino, California, EE. UU., el 9 de septiembre de 2025. Efe

La otra gran polémica gira en torno al iPhone 17 Air, el modelo más fino de la historia de Apple. Aunque incorpora el chip del iPhone 17 Pro y una pantalla de 6,5 pulgadas, también sacrifica batería y cámara trasera.

En redes sociales, especialmente en TikTok, los usuarios han cuestionado su utilidad: “¿A quién le importa si el teléfono es delgado? Nunca he pensado: ojalá mi iPhone fuera más fino”, reseñan TechRadar y Xataka.

Algunos comparan la propuesta de Apple con el Samsung Galaxy S25 Edge, destacando que este tipo de diseño puede resultar más cómodo para manos pequeñas y bolsillos reducidos. Sin embargo, las críticas apuntan al precio: el Air es más caro que el iPhone 17 estándar, lo que muchos consideran un “mal trato” para los consumidores.

¿Transición hacia los Ultra?

Más allá de los colores y del Air, usuarios en Reddit creen que Apple está preparando una transición a futuro: “Esto es el inicio de la transición de los Pro a los Ultra, lo veremos consolidarse hacia el iPhone 20”, opinó un internauta citado por Computer Hoy.

Por ahora, el debate está abierto: mientras Apple defiende la innovación con diseños más delgados y nuevos acabados, una parte de su base de fans lamenta que la compañía sacrifica lo práctico —como la duración de la batería, las cámaras y hasta el icónico color negro— en nombre de la estrategia de mercado.

