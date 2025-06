¿Puede la inteligencia artificial acabar con empleos? CEO de Anthropic lanza alerta

Imagina que te levantas un lunes y tu trabajo ya no existe. No porque la empresa cerró, no por recortes, sino porque una máquina lo puede hacer mejor, más rápido y muchas veces gratis.

Aunque suene extremo, este escenario ya no pertenece a una película de ciencia ficción. Para Dario Amodei, CEO de Anthropic, una de las compañías líderes en inteligencia artificial, este futuro está a la vuelta de la esquina.

“Creo que sí debemos preocuparnos por ello”, afirmó Amodei en una reciente entrevista con CNN. Y no lo dice cualquiera. Anthropic es la empresa detrás de Claude, un sistema de IA diseñado para ser más seguro y predecible que los actuales modelos conversacionales. Y su CEO no está advirtiendo sobre algo descabellado sino de algo muy concreto: el desempleo masivo por culpa de la IA.

¿Desempleo masivo por culpa de la inteligencia artificial?

Mientras muchas personas celebran los avances de la inteligencia artificial, Amodei lanza una advertencia incómoda: millones de empleos están en juego. En diálogo con Axios, aseguró que hasta el 50% de los trabajos de entrada en sectores como tecnología, derecho y finanzas podrían desaparecer en los próximos cinco años. Y lo peor: el desempleo podría alcanzar cifras alarmantes, de entre un 10% y un 20%.

“La gente se ha adaptado a los cambios tecnológicos del pasado. Pero, insisto, todas las personas con las que he hablado coinciden en que este cambio tecnológico se percibe como distinto. Parece más rápido, más difícil de asimilar. Es más amplio. El ritmo del progreso sigue sorprendiendo a la gente”, explicó.

Amodei también hizo un llamado directo a los responsables políticos: “Si lo hacen y actúan, quizá podamos evitarlo. Pero no lo lograremos simplemente diciendo que todo va a salir bien”.

Musk y Gates comparten la misma preocupación

Dario Amodei no está solo en esto. Otros nombres que no pasan desapercibidos ya han expresado su inquietud por el futuro del trabajo con inteligencia artificial. Elon Musk publicó en X (antes Twitter) que la IA “pronto superará a los médicos y abogados por un amplio margen (y, eventualmente, a todos los humanos en casi todo)”.

Bill Gates, por su parte, compartió con Jimmy Fallon una reflexión que invita a pensar: “¿Cómo serán los trabajos en el futuro? ¿Deberíamos trabajar solo dos o tres días a la semana?”. Aunque lo dijo con humor, su mensaje fue claro: la IA está transformando el mundo laboral y no todos saldrán beneficiados.

¿Y ahora qué sigue? Adaptarse o quedarse fuera

Si bien la inteligencia artificial puede impulsar la innovación, también es cierto que no todos están preparados para este cambio tan acelerado. Las advertencias de Amodei, Musk y Gates no buscan generar pánico, sino crear conciencia y promover acción desde ya.

La clave no está en resistirse, sino en prepararse, aprender y evolucionar con el cambio. Porque si algo ha dejado claro la voz de expertos como Amodei, Musk y Gates es que el trabajo, tal como lo conocemos, ya empezó a cambiar.

