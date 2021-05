Instagram da la opción de esconder los likes de tus fotos y de otras cuentas

Instagram finalmente ha habilitado la opción de ocultar los 'likes' o 'me gusta' de las publicaciones, opción disponible desde ya para todos los usuarios del mundo.

La opción solo oculta el número, es decir, tanto el usuario que hace la publicación como quienes le siguen, podrán seguir viendo las demás cuentas que han pulsado ese botón de 'me gusta'.

Cómo ocultar el número de 'me gusta'

Solo debes ir a la publicación y presionar 'desactivar comentarios'. Captura

La función es simple, aunque no existe una opción para esconder todos los likes de todas tus fotos de forma automática, tendrás que hacerlo una por una.

Solo tienes que ir a una publicación desde la app de Instagram y presionar el botón de ajustes (los tres puntos horizontales) para que aparezca la nueva opción:

Si seleccionas "Ocultar recuento de Me gusta", el número de likes desaparecerá de tu publicación, pero tú podrás seguir viendo el número si haces click en los nombres de las personas que han hecho 'me gusta'. Tus seguidores en cambio, solo podrán ver la lista de usuarios, más no el número.

Ocultar los likes de otros

Además de poder ocultar los likes de tus publicaciones, ahora Instagram también ofrece la posibilidad de ocultar los recuentos de 'me gusta' y el número de reproducciones de los vídeos en todo Instagram. Es decir, para que no veas las cifras de los demás.

Para esto tienes que ir a la Configuración de Instagram desde el menú (las tres línea horizontales en la página de tu perfil) y seleccionar los ajustes de Privacidad. Una vez ahí, debes elegir la opción Publicaciones.

El primer ajuste que aparecerá en esa sección es "likes and views". Activando el switch ocultarás el número total de me gusta y visualizaciones en las publicaciones de otras cuentas.