Un ataque de 'ingeniería social' utiliza a Plaza Navona

"¡Felicidades! Estás seleccionado para formar parte de un giveaway. Después de participar, este es su paso final para ganar mi premio. Gana 3 Paykards de $500. Para recibir su regalo, registre su nombre en mi sitio web...", es el mensaje que llega a través de Instagram desde la cuenta @_plazanavona_. Esta cuenta es falsa y el ofrecimiento también.

Lo primero que debes saber es que la cuenta original del centro comercial Plaza Navona es @plazanavona . Lo segundo es que cada vez que te lleguen este tipo de mensajes "tentadores" el primer paso siempre debe ser desconfiar.

Preguntas básicas como: ¿Es la cuenta original? ¿Por qué el link dice plazanovano y no Plaza Navona? ¿Por qué el mensaje tiene faltas ortográficas? ¿Por qué me piden datos personales? ¿Por qué he sido seleccionado si no he participado en nada? ¿Por qué la cuenta de un centro comercial está restringida? ¿Por qué la cuenta de un centro comercial que no es nuevo tiene solo un post? Estas y otras dudas pueden ayudarte a no caer en la trampa.

Este tipo de ataque, que llega a través de redes sociales o correos y acompañado de una oferta tentadora, es catalogado como de 'ingeniería social'. ¿De qué se trata? ESET, empresa pionera en la industria de seguridad informática, explica en su blog: "Ingeniería social refiere a intentos de ataque en los que actores maliciosos utilizan el nombre de una marca, organización para intentar hacerle creer al usuario que se trata de un correo o mensaje verdadero. El objetivo de esta estrategia es engañar a la víctima para que realice una acción no deseada, como la descarga de malware en el equipo, la entrega de sus credenciales de acceso, el envío de otro tipo de información personal, o desplegar en su dispositivo publicidad no deseada".

RECOMENDACIONES DE ESET: