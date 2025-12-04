Para este mes de diciembre tres empresas de telecomunicaciones ya implementan el internet 5G

Impacto del 5G en la economía digital de Ecuador: ¿qué se espera?

Ecuador arrancó diciembre con la era del 5G. Las telecomunicadoras CNT, Claro y Tigo firmaron la concesión de este internet hasta 10 veces más rápido que su versión anterior (4g) y que ya funciona en varias partes del país.

Te puede interesar El registro de plantaciones bananeras sin permiso, se aplicará con multa previa

El 5G, según había anunciado el Gobierno del presidente Daniel Noboa, es parte de la transformación digital del país que influirá directamente en la economía digital de Ecuador.

El 5G permitirá automatización avanzada, uso de robots conectados y monitoreo en tiempo real en sectores como la minería, agricultura y manufactura.

¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el décimo tercer sueldo? Leer más

¿Qué es 5G?

Es una red de telecomunicaciones que permite navegar a velocidades de hasta 1.5 gigabits por segundo, esto significa en términos prácticos que una persona se podrá descargar una película completa en segundos, cuando con el 4G actual el mismo proceso puede tomar varios minutos.

¿Qué se espera con el 5G?

El sector camaronero, que ya aplica tecnología de internet de las cosas (IoT), utiliza máquinas automatizadas conectadas por líneas móviles para alimentar a los camarones. Con el 5G, estos procesos serán más eficientes y permitirán monitoreo en tiempo real.

La industria manufacturera podrá implementar la llamada Industria 4.0, donde sensores conectados a la red 5G controlan líneas de producción completas.

En agricultura, el uso de sensores para optimizar el riego y el uso de fertilizantes se hará más eficiente.

En el campo de la salud, la drástica reducción de la latencia permitirá realizar cirugías remotas con precisión milimétrica. Un médico podrá operar desde otra ciudad o incluso desde otro país, controlando equipos quirúrgicos en tiempo real sin retrasos en la respuesta.

En cuanto a la minería, se podrá hacer uso de maquinaria operada de manera remota. Estas tecnologías permitirán una minería más inteligente y segura, consolidando a Ecuador en la Industria 4.0.

RELACIONADAS Agrocalidad digitaliza la información para productores y exportadores

Educación y comercio

En cuanto a educación podrá haber acceso a clases virtuales con realidad aumentada y telemedicina de alta calidad gracias a la baja latencia; y mayor seguridad y rapidez en transacciones digitales, impulsando el crecimiento de plataformas de pago y banca móvil.

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyectan que un aumento del 10% en la penetración de banda ancha incrementa el Producto Interno Bruto (PIB) en 1.38%.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ