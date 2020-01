Huawei se lleva los mejores premios del CES 2020

La feria de tecnología de consumo, CES, que se realizó en Las Vegas del 7 al 10 de enero, reunió a más de 4.000 fabricantes. Entre estos Huawei, marca china que se enfocó en mostrar una vida conectada mediante la Inteligencia Artificial.

Este concepto le aseguró tres de los mejores premios del encuentro: Best of CES 2020 para el Mate 30 Pro y los FreeBuds 3; el Best of CES para el Nova 5T y el Watch GT 2, así como el Reader's Smartphone of the Year para el P30 Pro.

El último smartphone de la línea premium de Huawei fue reconocido por su rendimiento. CES

Los Huawei FreeBuds 3 se llevaron el premio "Best of CES 2020". CES

Phandroid reconoció al Mate 30 Pro con el premio Best of CES 2020, por sus características de hardware y por los resultados de su cámara en diferentes escenarios, tanto fotográficos como de video. El medio especializado en Android también le otorgó este premio a los primeros auriculares inalámbricos de diseño abierto TWS (True Wireless Stereo); FreeBuds 3.

El Best of CES fue para el Nova 5T, entre otros, por su diseño. CES

El nuevo reloj inteligente de Huawei también fue aplaudido. CES

Pocketnow le dio el premio Best of CES al Nova 5T por su diseño, sistema de cámara cuádruple asistida por IA, excelente rendimiento general y gran resistencia de la batería. El medio experto en tecnología móvil también entregó el reconocimiento Editor’s Choice Award al Watch GT 2, debido a su gran diseño, hermosa pantalla, monitorización precisa de la frecuencia cardíaca y una duración de batería sin precedentes.

Tomé una foto de la luna con un Huawei P30 Pro y con un iPhone, encuentra las 10 diferencias. pic.twitter.com/X7UfEzCZah — Charlypi (@CharlyPi) January 11, 2020

Stuff, la revista de gadgets más vendida del mundo, presentó el premio Reader's Smartphone of the Year y se lo entregó al P30 Pro. En su evaluación, elogiaron el teléfono inteligente insignia de Huawei por su rendimiento, capacidades de zoom y los resultados sorprendentes y precisos que su sensor ToF produce con respecto al efecto bokeh.