Google Gemini 2.5 revela límites y beneficios de sus planes Pro y Ultra

Planes incluyen desde 1000 hasta 25.000 créditos de IA, acceso a Veo 3 y 30 TB de almacenamiento

La inteligencia artificial de Google ha recibido una nueva actualización que define con mayor precisión sus límites de uso para prompts, imágenes y videos. Estas herramientas ya están disponibles directamente en la plataforma de Google. Aquí te contamos cuánto puedes generar según tu tipo de suscripción.

Las IA continúan evolucionando para facilitar la creación de contenidos y el acceso a la información. En ese contexto, Gemini 2.5 ofrece una experiencia más ágil y completa, permitiendo realizar trabajos y proyectos de manera más sencilla. Con esta versión, los usuarios podrán crear imágenes, videos y contenidos con mayor rapidez e integración, además de aprovechar mejor los beneficios de su plan de suscripción.

A continuación, se detallan las actualizaciones y ventajas incluidas en los dos planes disponibles en Gemini 2.5:

Versión AI Pro

Acceso a respuestas más inteligentes y hacer investigaciones más profundas. También puedes crear videos con acceso limitado a Veo 3

Herramienta para crear escenas de forma automática, óptimo para hacer contenido cinematográfico, con acceso limitado a Veo 3

Whisk: Genera videos a partir de imágenes fácilmente usando Veo 3

1000 créditos de IA mensuales y poder crear videos en flow

NotebookLM: Asistente que te ayuda a investigar y escribir mejor para tus trabajos; ahora puedes hacer 5 veces más resúmenes de audio y otros recursos.

Puedes hacer uso de esta herramienta de Gemini 2.5 en todas las aplicaciones de google como Gmail o Documentos.

Su almacenamiento tiene una capacidad de 2TB para que puedas disfrutar más de la IA

Jules: Límites más altos para usar el asistente que ayuda a programar y automatizar tareas de software.

Versión Ultra

Puedes usar todas las funciones y herramientas que te proporciona sin límite, incluyendo Deep Think (razonamiento avanzado) y Veo 3 para crear tus videos.

Flow: Crea escenas cinematográficas con la herramienta de IA, con acceso a Veo 3 para tus videos sin limite.

Whisk: Convierte imagenes en video de manera rápida y sencilla usando Veo 3

25.000 créditos de IA mensuales para generar videos en Flow

NotebookLM: Usa todas las funciones del asistente de investigación y redacción con los límites más altos (pronto habrá más mejoras).

Accede a Gemini con límites máximos directamente dentro de tus aplicaciones de Google.

Disfruta de YouTube sin anuncios, descarga videos para ver sin conexión y reproduce en segundo plano.

Almacenamiento de 30 TB para guardar todos tus archivos, fotos y correos en Google Drive, Fotos y Gmail.

Jules: Usa nuestro asistente de programación con los límites más altos para automatizar tareas de software.

Con estas actualizaciones, Google busca ofrecer la mejor experiencia para sus usuarios, añadiendo y potenciando funciones que ya se encontraban, pero de una mejor calidad. Sin duda, Gemini está revolucionando el mundo de la IA, para así explorar y aprovechar al máximo sus herramientas, dejando en claro que se seguirá actualizando para mejores funciones.

