Filtran datos de 361 millones de usuarios de Telegram: ¿Cómo saber si está usted?

Una filtración masiva de datos de Telegram ocurrida el 28 de mayo de 2024 ha comprometido al menos 361´'468,099 cuentas, revelando correos electrónicos, contraseñas y nombres de usuario de las víctimas.

La información, que se estima en 122 GB de datos distribuidos en más de 1,700 archivos, fue obtenida a través de canales maliciosos en Telegram, según el sitio especializado en filtraciones de datos 'Have I Been Pwnd'.

Los paquetes que contienen correos electrónicos, contraseñas y nombres de usuario de las víctimas son conocidos como 'combolists'. Estas listas pueden ser empleadas por ciberdelincuentes para acceder sin autorización a las cuentas personales de usuarios en diversas plataformas, incluyendo Telegram.

¿Cómo saber si eres uno de los afectados por esta filtración de datos?

Para determinar si estás entre los afectados, puedes visitar Have I Been Pwned. Allí, puedes ingresar tu dirección de correo electrónico y verificar si figura en la lista de cuentas comprometidas. No solo podría estar afectada por la reciente filtración que abarca esos 361 millones de direcciones, sino también por violaciones anteriores.

Este servicio en línea es extremadamente útil para garantizar la seguridad en todo momento. Sin embargo, actualmente, no se dispone de información detallada sobre los servicios afectados. Al ingresar la dirección de correo electrónico, se muestra únicamente la filtración y algunas estadísticas, sin indicar específicamente qué servicio en línea ha sido comprometido.

Si descubres que tu cuenta está entre las afectadas, te recomendamos cambiar la contraseña de inmediato. Es importante realizar este cambio en todos los servicios que utilices a diario y que puedan haber sido afectados por un ataque similar.

Siempre asegúrate de emplear contraseñas que sean sólidas y complejas. Evita utilizar información personal como tu nombre o fecha de nacimiento. Nuestra sugerencia es que confíes en gestores de contraseñas para mantener tus cuentas seguras y organizadas.

Para aumentar la seguridad de tus cuentas, te recomendamos activar la autenticación en dos pasos. Esta medida adicional te protege contra intrusiones, incluso si alguien ha obtenido tu contraseña anteriormente.

