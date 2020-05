¿Por qué existen ranas transparentes? Científicos resuelven este enigma

De los centenares de batracios que existen en el planeta, la rana de cristal, también llamada rana transparente, es una de las más enigmáticas. A los ejemplares de esta especie, presente en Sudamérica y Centroamérica, se les puede ver los huesos, intestinos, y hasta su corazón mientras bombea sangre, a través de la piel.

Una nueva investigación parece haber hallado la razón por la cual este animal no tiene pigmentación alguna. Sí, una vez más, el camuflaje para esquivar a sus depredadores sería la razón definitiva.

Hay insectos y animales cuya pigmentación de su piel es similar a su hábitat. Sin embargo, ser transparente parece ser la mejor forma de camuflaje para la rana de cristal.

Según James Barnett, investigador de ranas en la Universidad McMaster y autor principal de la investigación, el "truco" de la transparencia funciona mejor bajo el agua, pues permite que las criaturas llenas de líquido pasen lo más desapercibidas posible. No obstante, la rana de cristal es el único animal terrestre con estas características.

De otro lado, Barnett pide hacer una precisión en el nombre. Las ranas de cristal no son totalmente transparentes, sino que cuentan con el dorso verde y solo su vientre es transparente. Es por ello que sugiere llamarlas translúcidas.

Precisamente, este contraste de pigmentación es lo que llamó la atención a Barnett y a su equipo de cientíticos.

"Si los depredadores no pueden ver directamente a través de las ranas, ¿por qué las ranas de vidrio tienen una piel transparente y no los patrones opacos camuflados de otras especies de ranas arbóreas?", se pregunta Barnett en un reportaje de The Guardian.

EN EL ESTUDIO ESTÁ LA RESPUESTA

En el estudio se fotografiaron 55 ranas de vidrio en hojas verdes y fondos blancos. Tras ello se realizaron tres experimentos. Primero, utilizaron análisis informáticos para evaluar el color y el contorno de la rana en cada imagen tomada.

Los investigadores encontraron que las ranas siempre se veían verdes, pero que se iluminaban o se oscurecían según el fondo. Esta manera permite que las ranas coincidan lo máximo posible con el verde de la hoja en la que reposan.

Otra particularidad llamó la atención del equipo investigador: son las patas de las ranas las partes más translúcidad de todo el cuerpo. Ello se debe, indican, a mejorar aun más el camuflaje, al difuminar el límite entre la oja y el cuerpo completo del animal.

"Los sistemas visuales son muy sensibles a los bordes donde se encuentran dos colores diferentes, y los bordes delgados y altamente contrastantes son particularmente visibles", declaró Barnett a ZME Science.

Los investigadores denominaron esta novedosa técnica de camuflaje, "difusión de bordes".

The Guardian detalló que el equipo creó 360 ranas falsas de gelatina y las soltó en la selva ecuatoriana durante tres días. La mitad de las ranas falsas eran opacas y la otra mitad eran translúcidas, y los investigadores descubrieron que las ranas opacas fueron atacadas por pájaros con más del doble de frecuencia, informa el equipo esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Sobre la eficacia de la "difusión de bordes", el fenómeno que genera las patas totalmente transparentes de la rana de cristal, Devi Stuart-Fox, un experto en comportamiento y color de animales de la Universidad de Melbourne que no participó en la investigación, lo destacó. En declaraciones a The Guardian, Stuart-Fox indicó que "los depredadores forman una imagen de búsqueda de la forma de su presa, por lo que es muy eficaz enmascarar el contorno del cuerpo como estrategia para mejorar el camuflaje".