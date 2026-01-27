Expreso
Elon Musk dio la fecha de cuándo empezarán a vender robots humanoides

Para este año está previsto que se inicie con la producción de los robots

Elon Musk anunció que para finales de 2027 se empezarán a comercializar sus robots humanoides Optimus. "De aquí a fin del año próximo, pienso que venderemos robots humanoides al público", afirmó.

Es la primera vez que el empresario multimillonario participa en el foro de Davos, un evento que anteriormente había calificado de "aburrido". Su aparición, anunciada sorpresivamente atrajo tanta atención que casi llenó el auditorio.

Durante su intervención, Musk adoptó un tono sobrio y se centró en temas como el espacio, los paneles solares y la inteligencia artificial, evitando abordar cuestiones políticas.

Uno de los compromisos que Musk debe cumplir para beneficiarse del generoso plan de remuneración a diez años, aprobado en noviembre por los accionistas de Tesla, es lograr la producción de un millón de robots humanoides Optimus.

Este año, Musk tiene previsto instalar líneas de producción para comenzar la comercialización de los robots Optimus. Sin embargo, advirtió en un mensaje a través de su red social X que tanto para Optimus como para su robotaxi Cybercab, "casi todo es nuevo", por lo que el ritmo de producción al inicio será "atrozmente lento".

Elon Musk ha reconocido en varias ocasiones que suele no cumplir con los plazos que establece. En octubre de 2024, confesó que "tiendo a ser un poco optimista en materia de plazos".

Al concluir su intervención, Musk comentó: "En general, creo que para la calidad de vida es mejor pecar de optimismo y equivocarse, que pecar de pesimismo y tener razón".

