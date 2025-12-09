Ecuador, el segundo país que más autos híbridos y eléctricos compra en la región

El sector crece un 20%. Pero ¿cuánto ahorra un ecuatoriano con un auto híbrido o eléctrico frente a uno a gasolina?

América Latina es una de las regiones donde la movilidad sostenible se desarrolla con fuerza. Según la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), en 2024 se vendieron cerca de 412.500 vehículos híbridos, enchufables y eléctricos, lo que representó un crecimiento interanual del 73,5%. Tal como está sucediendo en esta parte del mundo, en Ecuador la preferencia también crece, sobre todo, por el alza de combustible en los últimos meses.

De acuerdo con estadísticas, nuestro país se ha posicionado como el segundo mercado de la región con mayor participación de vehículos híbridos y eléctricos, después de Colombia. En lo que va de este año, estos modelos representan el 20% del total de ventas: 16% corresponden a híbridos y 4% a eléctricos puros, reflejando un cambio real en las preferencias del consumidor hacia soluciones de transporte más limpias y eficientes.

Una tendencia mundial que también impulsa al mercado ecuatoriano

Lo que viene sucediendo en la región y Ecuador, también se observa a nivel mundial, donde la industria automotriz atraviesa una profunda transformación impulsada por la necesidad de reducir emisiones y cumplir compromisos internacionales en materia ambiental, explica Genaro Baldéon, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

“De hecho -sostiene el directivo- en el año 2024, de los 92 millones de vehículos producidos en el mundo, el 37% correspondió a vehículos electrificados (21% híbridos y 16% eléctricos)”.

Ahorro: la clave del aumento de preferencia en Ecuador

Para Santiago Merchán, experto en el tema, la tendencia se consolida en el país porque, por ejemplo, con la tecnología Hybrid+ el ahorro supera al de un híbrido ligero. Dicho esto, en tráfico urbano, en Ecuador el usuario puede lograr un 50% o 60% menos de consumo frente a un carro automático a gasolina del mismo segmento.

Además, remarca que mientras un carro compacto tradicional rinde entre 35 km y 40 km por galón, un Hybrid+ puede llegar a los 80 km y 90 km por galón, pues poseen la capacidad de rodar gran parte del tiempo solo con una batería propia. “Esta eficiencia lo convierte en una opción altamente rentable para los ecuatorianos”, sostiene.

El precio de los combustibles influye más que nunca

Baldeón también cita un Estudio de Percepciones del Consumidor hacia los Vehículos de Nuevas Energías, en el que los usuarios de autos con tecnología sostenible valoran el ahorro en el costo de combustible; sobre todo, con las últimas medidas que han generado un aumento significativo en el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís que ha llegado a $ 2,84; la Súper a $ 3,55; y el diésel a $ 2,80.

Hoy, el usuario también piensa en la protección del medio, dice Baldéon; mientras que Merchán recalca que “la transformación de la movilidad ya no es una promesa, sino una realidad”, puesto que frente a escenarios de precios volátiles, apostar por carros basados en nuevas tecnologías significa elegir una ruta más sostenible y económica para el día a día.

