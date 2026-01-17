Descubren tres nuevas especies de ranas en bosques andinos de bambú

El hallazgo amplía la biodiversidad de los Andes ecuatorianos

Andes. Las especies fueron halladas en los bosques de bambú.

Científicos del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) describió tres nuevas especies de ranas del género Pristimantis asociadas a los bosques de bambú andino del sur del país.

Según los estudios, en los que participaron investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Universidad Ovidius Constanta de Rumania, estas ranas habitan ecosistemas montanos entre los 2.400 y 3.100 metros de altitud, donde predominan bambúes del género Chusquea.

Todas presentan adaptaciones como coloración y textura que imitan hojas secas, lo que les permite camuflarse frente a depredadores.

Los estudios del Inabio además revelan un llamativo caso de evolución paralela, ya que especies no estrechamente emparentadas han desarrollado rasgos similares para sobrevivir en el mismo tipo de hábitat.

Dos de las nuevas ranas (P. chusquea y P. translucidus) fueron clasificadas como en Peligro, mientras que P. oculolineatus se considera de Preocupación Menor, al encontrarse en áreas protegidas.

El estudio científico indica que estas ranas representan linajes evolutivos independientes que han desarrollado características similares de manera convergente debido a la fuerte presión ecológica del ambiente dominado por bambú.

Estas especies ya habían sido identificadas en Perú

Estos descubrimientos recientes (2025-2026) aumentan el número de especies nuevas identificadas en Perú y Ecuador, destacando la importancia de la taxonomía para la conservación y la urgente necesidad de proteger los ecosistemas andinos ricos en biodiversidad, como los bosques de bambú.

