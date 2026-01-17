Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

ranas
Andes. Las especies fueron halladas en los bosques de bambú.Tomado de Triplenlace

Descubren tres nuevas especies de ranas en bosques andinos de bambú

El hallazgo amplía la biodiversidad de los Andes ecuatorianos

Científicos del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) describió tres nuevas especies de ranas del género Pristimantis asociadas a los bosques de bambú andino del sur del país.

Te puede interesar Simiatug planifica durante un año su fiesta de Reyes

Según los estudios, en los que participaron investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Universidad Ovidius Constanta de Rumania, estas ranas habitan ecosistemas montanos entre los 2.400 y 3.100 metros de altitud, donde predominan bambúes del género Chusquea. 

Carachula

Azuay: Más allá del paisaje

Leer más

Todas presentan adaptaciones como coloración y textura que imitan hojas secas, lo que les permite camuflarse frente a depredadores.

Los estudios del Inabio además revelan un llamativo caso de evolución paralela, ya que especies no estrechamente emparentadas han desarrollado rasgos similares para sobrevivir en el mismo tipo de hábitat.

RELACIONADAS

Dos de las nuevas ranas (P. chusquea y P. translucidus) fueron clasificadas como en Peligro, mientras que P. oculolineatus se considera de Preocupación Menor, al encontrarse en áreas protegidas.

El estudio científico indica que estas ranas representan linajes evolutivos independientes que han desarrollado características similares de manera convergente debido a la fuerte presión ecológica del ambiente dominado por bambú.

Estas especies ya habían sido identificadas en Perú

Estos descubrimientos recientes (2025-2026) aumentan el número de especies nuevas identificadas en Perú y Ecuador, destacando la importancia de la taxonomía para la conservación y la urgente necesidad de proteger los ecosistemas andinos ricos en biodiversidad, como los bosques de bambú. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros 17 de enero de 2026

  2. La enciclopedia más grande del mundo cumple 25 años

  3. Migrantes y remesas: el sostén de millones

  4. Sequía, tierras y gas, ​la raíz del problema

  5. ESO capta onda de choque​ alrededor de una estrella

LO MÁS VISTO

  1. Puentes que unen a Guayaquil con Samborondón y Daule alertan prohibición de camiones

  2. Barcelona SC vs Inter Miami: Esta cláusula firmó Lionel Messi para jugar en Guayaquil

  3. Real Madrid vs Levante: previa, alineaciones y cómo ver EN VIVO LaLiga 2025-26

  4. Cacao récord: El precio de la tonelada supera los $5.000

  5. Carolina Jaume y Rafaella Pimentel: una relación madre e hija marcada por la polémica

Te recomendamos