Descubren nuevos geoglifos en Nazca gracias a la inteligencia artificial

Un descubrimiento arqueológico en la Pampa de Nazca, en Perú, ha sorprendido al mundo: más de 300 geoglifos fueron revelados gracias a la ayuda de la inteligencia artificial (IA). Esta revelación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), marca un antes y un después en la manera en que se exploran y analizan estos antiguos dibujos. El uso de la IA permitió duplicar el número de geoglifos conocidos, alcanzando un total de 303 figuras nuevas halladas.

La civilización Nazca: Misterio en el desierto peruano



La civilización Nazca floreció entre los años 200 a.C. y 700 d.C. en la árida costa sur del Perú, dejando como legado las enigmáticas Líneas de Nazca, gigantescas figuras trazadas en la tierra que solo pueden apreciarse desde el cielo.

A lo largo de los años, las líneas han suscitado debates entre arqueólogos y estudiosos. Algunos sostienen que los geoglifos eran parte de rituales religiosos, mientras que otros creen que formaban un calendario astronómico o rutas ceremoniales. Aunque su significado sigue siendo incierto, lo que está claro es que los investigadores aún quieren descifrar mucho más de Nazca.

En solo 7 meses, humanidad consumió los recursos que la Tierra puede renovar en 2024 Leer más

La revolución del estudio de Nazca



Hasta hace poco, la investigación sobre las Líneas de Nazca había sido un proceso largo y arduo. Se necesitaron casi 100 años para identificar las primeras 430 figuras, lo que requería una combinación de exploración terrestre y aérea. Sin embargo, el avance tecnológico, y en particular el uso de la IA, ha acelerado de manera exponencial estos descubrimientos.

En los últimos seis meses, los algoritmos de aprendizaje profundo han permitido a los investigadores encontrar 303 nuevos geoglifos en un tiempo récord. Estas figuras, algunas apenas visibles al ojo humano, incluyen representaciones de humanos, animales domésticos y hasta cabezas decapitadas. A pesar del paso de los siglos, los geoglifos se han conservado notablemente bien, ya que fueron trazados en una región que no ha sufrido grandes inundaciones o cambios ambientales significativos.

¿Qué revelan estos nuevos geoglifos?



A 50 kilómetros de la costa sur de Perú, estos nuevos descubrimientos incluyen una variedad de figuras humanas y animales. Masato Sakai, uno de los principales autores del estudio y colaborador de la Universidad Yamagata, propone que muchos de estos geoglifos figurativos se distribuyen a lo largo de antiguas rutas que conectan los valles del río Ingenio y el río Nazca. Según Sakai, estas figuras podrían haber sido creadas por los Nazca para señalar o decorar estos caminos. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

Las imágenes que revelaron sobre las figuras descubiertas en Nazca. Yamagata University

Lo más fascinante de los nuevos hallazgos es la variedad de formas que representan. Los geoglifos más grandes, generalmente visibles desde las alturas, suelen mostrar la fauna local, como aves, monos o peces.

Figura descubierta gracias a la inteligencia artificial. Yamagata University

El poder de la inteligencia artificial en la arqueología



El éxito del uso de la inteligencia artificial en este proyecto se debe a los avances en el campo de la visión por computadora. Las tecnologías de aprendizaje profundo no solo han revolucionado el procesamiento del lenguaje, sino que también han transformado la manera en que los arqueólogos analizan imágenes satelitales y aéreas. Los algoritmos son capaces de identificar patrones que antes habrían pasado desapercibidos a simple vista, especialmente en terrenos difíciles como la árida Pampa de Nazca.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.