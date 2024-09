Demandan a Disney por usar inteligencia artificial para 'revivir' a los actores

La tecnología de inteligencia artificial (IA) ha avanzado de manera significativa en los últimos años, permitiendo a los cineastas recrear a actores fallecidos con un nivel de detalle impresionante.

Esta capacidad para revivir imágenes de artistas ya muertos ha suscitado tanto fascinación como controversia en la industria del entretenimiento, planteando cuestiones complejas sobre derechos de imagen, consentimiento y ética.

En las últimas décadas, hemos sido testigos de varios intentos de resucitar digitalmente a actores que han fallecido. Uno de los casos más emblemáticos es el de Carrie Fisher, quien apareció digitalmente en Star Wars: The Rise of Skywalker a través de una combinación de CGI y metraje no utilizado de películas anteriores. Fisher, que murió en 2016, fue recreada para cerrar su arco argumental en la franquicia Star Wars.

Otro caso notable fue el de Harold Ramis en Ghostbusters: Afterlife. Ramis, conocido por su papel en la película original de Cazafantasmas, fue revivido digitalmente para rendir homenaje a su personaje, Egon Spengler, a pesar de haber fallecido en 2014. Estos ejemplos destacan la capacidad de la tecnología moderna para rendir tributo a los artistas, pero también han abierto un debate sobre el uso apropiado de estas tecnologías.

La aparición mediante CGI del actor fallecido Harold Ramis en Ghostbusters: Afterlife. CORTESÍA

Disney enfrenta una demanda por la recreación digital de la imagen del actor Peter Cushing



Disney está siendo demandada por la recreación digital del actor Peter Cushing en la película Rogue One: A Star Wars Story. La acción legal ha sido presentada 22 años después del fallecimiento de Cushing.

Peter Cushing, célebre por su interpretación de Grand Moff Tarkin en la icónica película Star Wars de 1977, falleció en 1994 a los 81 años. A pesar de su fallecimiento, Cushing fue "resucitado" digitalmente en 2016 para Rogue One, una película que sirve como precuela a los eventos de la original de 1977. Disney y Lucasfilm utilizaron tecnología de efectos visuales para recrear la apariencia del actor, empleando CGI para poner el rostro de Cushing sobre el cuerpo del actor Guy Henry.

Este uso digital de Cushing no fue del todo sorprendente, dado que la franquicia de Star Wars ha hecho un uso extensivo de efectos especiales y tecnología avanzada. Sin embargo, la decisión de traer de vuelta a Cushing ha provocado una controversia legal liderada por Kevin Francis, productor de cine y amigo cercano de Cushing. Francis sostiene que, durante la producción de A Heritage of Horror en 1993, Cushing había expresado explícitamente que no deseaba que su imagen fuera utilizada sin su permiso.

El actor Peter Cushing, famoso por su papel de Grand Moff Tarkin en Star Wars de 1977, fue recreado digitalmente en Rogue One 22 años después de su muerte. CORTESÍA

Tres empresas han sido denunciadas por el uso de IA Francis ha presentado una demanda contra Disney, Lucasfilm, Lunak Heavy Industries (productora de Rogue One)

Francis argumenta que, a pesar del pago de unos $ 36,000 a Cushing, Disney y sus asociados no obtuvieron el permiso necesario para recrear digitalmente al actor. La demanda busca más de $ 650,000 en compensación y ha sido llevada a los tribunales del Reino Unido.

El juez Tom Mitcheson de la High Court ha decidido no desestimar la demanda por ahora, señalando que, aunque no está convencido de que Francis triunfe, tampoco cree que el caso sea completamente infundado.

¿Es ético el uso de inteligencia artificial para recrear a actores fallecidos?

El uso de IA para recrear a actores fallecidos no está exento de controversia. Los debates giran en torno a cuestiones como el consentimiento previo, los derechos de imagen y el respeto por la memoria del artista. La preocupación principal es si los estudios cinematográficos y los productores deben obtener permiso de los herederos o de los artistas mismos antes de utilizar su imagen digitalmente.

En respuesta a estas preocupaciones, algunos estados han comenzado a legislar sobre el uso de la imagen de personas fallecidas. California, por ejemplo, aprobó recientemente una ley que requiere el consentimiento de los herederos para usar la imagen de un artista fallecido mediante IA. Esta legislación busca proteger los derechos de imagen y ofrecer un marco legal claro para el uso de estas tecnologías.

