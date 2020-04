El coronavirus ha hecho prioritaria la búsqueda de maneras de evitar su propagación por todo el mundo. Para ello, la ciencia está echando mano de sus conocimientos y avances alcanzados hasta ahora. Que el cobre mate los virus es uno de ellos, pero es algo que la humanidad conoce desde hace miles de años.

Además del desarrollo de vacunas en tiempo récord, la comunidad científica ha sido consultada, además, para conocer cuán ciertos son los poderes del cobre para matar virus. Más allá: se sabe que el cobre mata los virus de su superficie, pero ¿también puede matar con el coronavirus? La respuesta es sí.

No obstante, Bill Keevil, investigador de la Universidad de Southampton (Reino Unido), se sorprendió de que el coronavirus muriese horas después y no minutos después, como otros virus, en su contacto con el cobre.

"Una de las ironías es que la gente [instala] acero inoxidable porque parece limpio y, en cierto modo, lo es", dice Keevil en declaraciones a Smithsonian, y compara la presencia del acero inoxidable con el cobre el lugares públicos. "Pero entonces el argumento es ¿con qué frecuencia limpias? No limpiamos con la suficiente frecuencia. El cobre, por el contrario, desinfecta simplemente estando allí", agrega.

Asimismo, Kevill indica haber visto en su laboratorio cómo morían, solo por el contacto con el cobre, virus y bacterias de lo más diversas y potentes.

Entre las "víctimas" del cobre están la bacteria que causa la enfermedad del legionario, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA), el virus causante del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), el de la pandemia de gripe porcina (H1N1) de 2009, el coronavirus 229E, entre otros.

No obstante, el conocimiento de los beneficios del cobre no es propio de la ciencia moderna. El primer registro de ello está en el Papiro de Smith, considerado el documento médico más antiguo que se conozca (año 1.700 a.c). Basándose en conocimientos del año 3.200 a.C se señala al cobre como agente para matar infecciones. Los egipcios designaron el símbolo ankh, que representa la vida eterna, para denotar cobre en jeroglíficos.

¿Y por qué el cobre tiene esa cualidad? Todo radica en su composición atómica. Kevill explica que la plata y el oro también la tienen, pero no con la potencia y efectividad del cobre.

El cobre cuenta con un electrón libre en su capa externa de electrones, lo que genera una reacción más rápida de oxidación-reducción. En sencillo: ello es una suerte de "granada de oxígeno a nivel molecular" para virus y bacterias, a decir de Kevill.

¿Y por qué no se usa más el cobre? Un estudio demuestra que instalar cobre en solo el 10% de las superficies de hospitales evitaría infecciones y ahorraría 1.176 dólares por día en Estados Unidos. No obstante, no ha habido mayor interés de los hospitales.