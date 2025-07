Consejos expertos para ajustar tu aire acondicionado y reducir el consumo eléctrico

En tiempos donde el consumo responsable de energía es clave tanto para el bolsillo como para el medio ambiente, ajustar correctamente el aire acondicionado puede marcar una diferencia significativa en la factura eléctrica como también para un mejor rendimiento del equipo.

1. Selecciona la temperatura adecuada

Mantener el aire acondicionado a una temperatura moderada es fundamental. Los expertos recomiendan configurar el termostato entre 24 C y 26 C durante el verano para lograr un equilibrio entre comodidad y eficiencia energética. Por cada grado que bajes la temperatura, el consumo energético puede aumentar hasta un 8%. Programar el equipo para que se apague automáticamente cuando alcances la temperatura deseada también ayuda a evitar un uso innecesario.

2. Prioriza el mantenimiento regular

Un equipo limpio funciona mejor. Los filtros del aire acondicionado deben limpiarse o reemplazarse cada uno o dos meses, dependiendo del uso. Un filtro obstruido fuerza al equipo a trabajar más, elevando el consumo eléctrico. Además, verifica que las aletas del evaporador y el condensador estén libres de polvo. Un mantenimiento anual por parte de un técnico especializado puede prevenir fugas de refrigerante y optimizar el rendimiento general del sistema.

3. Aprovecha la tecnología y los modos de ahorro

Los equipos modernos suelen incluir funciones como el modo "Eco" o "Sleep", que ajustan automáticamente la potencia para reducir el consumo durante la noche o en momentos de menor demanda. Si tu aire acondicionado permite programar horarios, configúralo para que funcione solo cuando sea necesario, especialmente si estarás fuera de casa. Los modelos con tecnología inverter son ideales, ya que regulan la velocidad del compresor para consumir solo la energía estrictamente requerida.

4. Complementa con hábitos de uso eficiente

Pequeñas acciones en el hogar pueden potenciar el ahorro. Mantén puertas y ventanas cerradas mientras el aire acondicionado está encendido para evitar pérdidas de frío. Usa cortinas o persianas para bloquear la entrada de calor solar, especialmente en las horas de mayor radiación. También considera el uso de ventiladores de techo para distribuir el aire frío de manera uniforme, permitiendo que el equipo opere a menor intensidad.

5. Evalúa la ubicación y el aislamiento del espacio

La eficiencia del aire acondicionado depende en gran medida de las condiciones del entorno. Asegúrate de que el equipo esté instalado en un lugar sin obstrucciones y alejado de fuentes de calor, como electrodomésticos o ventanas expuestas al sol. Mejorar el aislamiento térmico de tu hogar, sellando grietas o utilizando materiales reflectantes en ventanas, puede reducir la carga de trabajo del equipo.

Implementar estas recomendaciones no solo disminuirá el impacto en tu factura eléctrica, sino que también prolongará la vida útil de tu aire acondicionado y contribuirá a un uso más sostenible de la energía. Ajustar hábitos y aprovechar al máximo las capacidades de tu equipo son pasos clave para un hogar fresco y eficiente.

