¿Cómo activar la Protección antirrobo en Android y salvaguardar tu información?

Nueva función de seguridad en Android permite bloquear el celular automáticamente, incluso sin conexión a internet

La función Protección antirrobo en Android permite bloquear el celular automáticamente en caso de robo, incluso sin conexión a internet.

El robo de celulares sigue siendo una amenaza cotidiana, Android ha reforzado su sistema con una herramienta que va más allá del clásico bloqueo por contraseña. Se trata de la Protección antirrobo, una función que detecta movimientos sospechosos, bloquea el dispositivo de forma automática y permite tomar control remoto en caso de pérdida o hurto. Activarla puede marcar la diferencia entre perder solo el equipo o también tu información personal.

(Te puede interesar: Modo Avatar en WhatsApp: cómo activarlo desde tu celular)

¿Qué es la Protección antirrobo y cómo funciona?

La Protección antirrobo es un conjunto de funciones integradas en Android 10 y versiones posteriores. Utiliza sensores de movimiento, inteligencia artificial y conexiones inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) para detectar si el celular ha sido arrebatado de forma brusca. Cuando esto ocurre, el sistema bloquea la pantalla automáticamente, impidiendo el acceso a tus datos.

Además, incluye dos funciones clave:

Bloqueo por detección de robo: se activa si el teléfono es sustraído de forma abrupta (por ejemplo, si alguien corre con él o lo toma en bicicleta).

Bloqueo sin conexión: si el ladrón desactiva el internet, el celular se bloquea automáticamente tras unos minutos, protegiendo tu información incluso sin señal.

¿Cómo activar la Protección antirrobo paso a paso?

Para habilitar esta función, sigue estos pasos desde tu dispositivo Android:

Abre Configuración. Ve a la sección Google. Selecciona Todos los servicios. Pulsa en Protección antirrobo. Activa las opciones disponibles: Bloqueo por detección de robo Bloqueo de dispositivo sin conexión Verifica tu identidad si el sistema lo solicita (PIN, huella o reconocimiento facial).

Requisitos previos:

Tener una pantalla de bloqueo activa.

Contar con una tarjeta SIM funcional.

Tener un número de teléfono verificado.

Activar el localizador del dispositivo.

Estar conectado a internet al momento de la configuración.

Si ya activaste la Protección antirrobo y pierdes tu dispositivo, sigue estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta de Google desde otro celular o computadora. Accede a la plataforma Encontrar mi dispositivo. Bloquea la pantalla de forma remota o borra los datos si es necesario. Contacta a tu operador móvil para suspender la línea. Presenta la denuncia ante las autoridades locales.

Recuerda que el bloqueo remoto solo puede usarse dos veces en un período de 24 horas, y se activará automáticamente cuando el celular recupere conexión.

Los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar a partir del 2024 Leer más

Una de las mejoras más importantes de esta función es el bloqueo sin conexión. Si el dispositivo pierde acceso a Wi-Fi, datos móviles o GPS, el sistema detecta el cambio y bloquea la pantalla automáticamente. Esto impide que el ladrón acceda a tus fotos, mensajes, correos o apps bancarias, incluso si intenta desactivar el rastreo.

La Protección antirrobo en Android no solo busca recuperar el dispositivo, sino blindar tu información personal ante cualquier intento de acceso no autorizado. Activarla toma menos de cinco minutos y puede evitar que tus datos caigan en manos equivocadas.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.