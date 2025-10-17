Cómo activar el resumen de mensajes en WhatsApp: pasos sencillos

Aprenda a utilizar la herramienta Meta AI para obtener una síntesis rápida de los chats de WhatsApp

El resumen de mensajes utiliza la Inteligencia Artificial de MetaAI para generar una síntesis en viñetas de los mensajes no leídos en chats de WhatsApp.

WhatsApp, la plataforma de mensajería propiedad de Meta, ha lanzado el resumen de mensajes, una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial diseñada para mejorar la forma en que los usuarios revisan conversaciones acumuladas. Esta función, que utiliza tecnología de procesamiento privado para generar una síntesis concisa en viñetas de los mensajes no leídos, permite a los internautas ponerse al día de forma rápida y eficiente en chats grupales e individuales.

La función viene desactivada por defecto, lo que da al usuario el control sobre su uso y privacidad, y aunque actualmente está en fase de implementación, se espera que llegue a más mercados pronto.

La tecnología detrás del resumen

El resumen de mensajes es generado por MetaAI, la Inteligencia Artificial desarrollada por Meta. La compañía ha asegurado que utiliza tecnología de procesamiento privado, lo que significa que el proceso de síntesis se realiza con privacidad avanzada para proteger la información de los usuarios. La IA es capaz de condensar la información más importante de la conversación, presentándola en un formato de viñetas para facilitar la lectura.

Esta herramienta busca resolver un problema común de la plataforma: la saturación de notificaciones y la dificultad de seguir conversaciones en chats muy activos. Según un comunicado de la plataforma: "A veces, solo necesitas ponerte al día rápidamente con tus mensajes. Por eso, nos complace presentar los resúmenes de mensajes” (Fuente: WhatsApp).

Pasos sencillos para activar la función

Dado que la herramienta de resumen no está activada de forma predeterminada, los usuarios deben seguir unos pasos muy sencillos dentro de la conversación para utilizarla:

Abrir WhatsApp: Inicie la aplicación de WhatsApp en su dispositivo móvil. Ingresar a la conversación: Acceda a cualquier chat que tenga mensajes sin leer, ya sea grupal o individual. Pulsar la pestaña: Al abrir el chat, localice y pulse la pestaña que indica el número de mensajes sin leer (generalmente ubicada en la parte superior o inferior de la pantalla).

Una vez pulsada, se desplegará una ventana emergente donde la Inteligencia Artificial habrá generado el resumen de los mensajes perdidos.

Disponibilidad y otras novedades de WhatsApp

Actualmente, el resumen de mensajes se está implementando gradualmente en algunos mercados, por lo que podría no estar disponible para todos los usuarios de forma inmediata. WhatsApp está trabajando para que la herramienta esté lista en más idiomas y países a la brevedad.

Esta función se suma a otras actualizaciones impulsadas por IA que la aplicación ha lanzado recientemente, como la traducción de mensajes, la cual permite traducir automáticamente conversaciones a más de seis idiomas (inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe) y hasta 19 idiomas disponibles para usuarios de iPhone.

El resumen de mensajes de WhatsApp, potenciado por la Inteligencia Artificial de MetaAI, representa un avance significativo en la usabilidad de la plataforma, ofreciendo una solución práctica para la gestión de la información en chats concurridos. La implementación controlada y con enfoque en la privacidad indica un camino hacia la integración de más herramientas de IA. Mientras la función se extiende globalmente, los usuarios ya pueden prepararse para experimentar una forma más eficiente de interactuar con sus conversaciones diarias con solo pulsar un botón.

