WhatsApp lanza nuevas funciones: fotos en movimiento, IA en chats y más novedades

La aplicación de mensajería WhatsApp se actualiza con seis nuevas funciones, destacando la integración de Meta AI para crear fondos de chat personalizados y la función de Live Photos.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta, lanzó una serie de seis nuevas funciones que prometen transformar la experiencia del usuario y reforzar el protagonismo de la inteligencia artificial (IA) en la comunicación diaria. Estas actualizaciones, que ya se están desplegando en dispositivos Android e iOS a finales de septiembre de 2025, combinan personalización, creatividad y mejoras de productividad, con el objetivo de afianzar su posición como herramienta central en la vida digital, tanto en conversaciones personales como en entornos grupales.

1. Fotos en movimiento (iOS y Android)



La novedad más resonante y visual es la llegada de las fotos en movimiento o live photos. Esta función permite a los usuarios compartir imágenes que no solo muestran una escena estática, sino que la reviven con un breve clip de sonido y movimiento. El resultado final es un archivo que se comporta de forma similar a un pequeño GIF, capturando un momento de manera más vívida y emotiva.

2. Temas de chat personalizados con Meta AI



El motor de inteligencia artificial de Meta (Meta AI) se integra para potenciar la personalización. La IA ahora permite a los usuarios diseñar temas de chat personalizados. Ya no se trata solo de elegir colores predefinidos; la herramienta usa procesamiento de imágenes y texto para crear fondos únicos que reflejan estados de ánimo, temáticas específicas o intereses propios.

3. Fondos generados por IA para videollamadas y fotos



La capacidad de la IA se extiende al entorno audiovisual, ofreciendo la posibilidad de crear fondos únicos para videollamadas, fotos y videos. La aplicación genera escenarios virtuales que pueden usarse durante las videollamadas o al capturar contenido, desde paisajes exóticos hasta entornos ficticios, añadiendo un aire creativo y dinámico sin depender de herramientas o accesorios externos.

4. Búsqueda más inteligente de grupos



Para quienes administran o participan en múltiples chats colectivos, la aplicación ha mejorado su herramienta de búsqueda. Ahora es posible localizar grupos de manera más sencilla al escribir el nombre de un contacto que participe en ellos. La app muestra de inmediato todos los grupos en común, facilitando la organización y la recuperación de conversaciones relevantes.

5. Escáner de documentos integrado para Android



La app integró una función crucial para la productividad que hasta ahora estaba limitada a los dispositivos iOS: el escáner de documentos integrado en Android. Esta herramienta permite digitalizar documentos directamente con la cámara, recortarlos y enviarlos sin salir del chat, agilizando trámites que antes requerían apps de terceros.

6. Nuevos paquetes de stickers



Para ampliar las opciones de expresión visual, la aplicación ha lanzado nuevos paquetes de stickers con temáticas como "Pájaro intrépido", "Días de escuela" y "Vacaciones". Estos conjuntos de stickers ofrecen más recursos gráficos para dotar de colorido y dinamismo a las interacciones.

La serie de seis nuevas funciones, que ya están en proceso de implementación a nivel global, marcan una clara dirección para WhatsApp: una plataforma que busca combinar la comunicación rápida y segura con una experiencia de usuario altamente creativa y personalizada. Con el impulso de Meta AI y la adición de formatos dinámicos, la aplicación reafirma su compromiso de mantenerse a la vanguardia de las aplicaciones de mensajería instantánea.

