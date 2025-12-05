Cloudflare volvió a fallar este 5 de diciembre: miles de páginas web caídas

Un fallo interno de Cloudflare provocó la caída global de plataformas como LinkedIn, Canva, Zoom y servicios de IA

a caída de Cloudflare dejó fuera de servicio herramientas de videollamadas, IA y redes sociales.

Si intentaste abrir tus apps favoritas y nada funcionaba, no estabas solo. Durante varios minutos, servicios de todo el mundo quedaron inaccesibles debido a una nueva falla de Cloudflare, una de las compañías que mantiene funcionando gran parte del tráfico global en internet.

La caída afectó a plataformas clave como LinkedIn, Canva, Zoom, Fortnite y varias herramientas de inteligencia artificial, lo que generó desconcierto entre usuarios que pensaron que su móvil o conexión de Wi-Fi estaban fallando.

El origen del fallo: un ajuste que salió mal

Según informó la propia empresa, la incidencia se activó tras un cambio en su sistema de protección WAF, una capa que filtra amenazas antes de que lleguen a un sitio web. El ajuste, diseñado para reforzar la seguridad, terminó causando el efecto contrario: bloqueó solicitudes y provocó errores en el Panel de Control y en las API utilizadas por sus clientes.

Aunque el impacto fue breve, la interrupción se sintió a nivel global y afectó a millones de usuarios que dependen de estos servicios para trabajar, estudiar o simplemente comunicarse.

Servicios que dijeron “hasta aquí” por unos minutos

Entre los afectados estuvieron:

LinkedIn, con problemas de carga

Downdetector, donde muchos buscaban respuestas

Canva, cuyos usuarios no lograban abrir proyectos

Zoom, con videollamadas interrumpidas

Fortnite, con accesos bloqueados

Chatbots y herramientas de IA generativa

Problemas con Cloudflare otra vez.

Problemas con Cloudflare otra vez.

Se cancela trabajar este viernes.

Incluso Canva publicó un mensaje aclarando la situación y señalando a su proveedor como origen del problema, aunque más tarde eliminaron el aviso cuando la plataforma volvió a funcionar con normalidad.

No es un caso aislado: Cloudflare repite tropiezo

La caída ocurre apenas semanas después del apagón del 18 de noviembre, cuando otro fallo dejó fuera de línea a X, ChatGPT, League of Legends, Movistar, La Caixa, MediaMarkt, Canva y otras plataformas conocidas.

Aunque la incidencia de hoy fue menos extensa, la repetición levanta preguntas sobre la estabilidad de una red global que depende fuertemente de pocos intermediarios.

