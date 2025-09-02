Chevrolet lanza Spark eléctrico, Groove, Captiva EV y Tracker en Ecuador

l nuevo Chevrolet Spark EUV es una SUV urbana para 4 pasajeros, con 281 km de autonomía y un motor eléctrico frontal de 100 hp.

General Motors se fortalece en el mercado del Ecuador con la presentación de nuevos modelos de vehículos que forman parte de la vida de quienes residen en el país y se adaptan a sus necesidades.

"En Ecuador reinventamos nuestro mercado con la presentación de 4 nuevos modelos que forman parte de la vida de los ecuatorianos y se adaptan a sus necesidades", indicó Oswaldo León, Country Manager de General Motors Ecuador, al mencionar el regreso del preferido Chevrolet Spark, que ahora en su versión 100% eléctrica, marca un hito para quienes crecieron con este ícono y hoy buscan una alternativa sostenible.

También está el Chevrolet Groove, el SUV más vendido en el país, se renueva con un diseño moderno. Se une la Chevrolet Captiva EV otra opción entre los vehículos eléctricos de la marca, ampliando su portafolio hacia una movilidad más limpia y tecnológica.

Y, finalmente, la nueva Chevrolet Tracker, que evoluciona con un diseño renovado, mayor confort y tecnología entre los SUV compactos que se ofertan en el Ecuador.

Con esta nueva generación de vehículos, Chevrolet no solo profundiza su renovación de portafolio, sino que también reafirma su compromiso con la innovación, la movilidad sostenible y la accesibilidad a tecnologías de vanguardia.

“Nuestro plan contempla la actualización de los modelos más vendidos y apreciados por los clientes, así como la expansión de nuestra línea de vehículos eléctricos del portafolio Chevrolet", afirmó Raul Mier, director Comercial del Clúster Pacífico en General Motors Sudamérica, al tiempo de resaltar que con el lanzamiento simultáneo en los cuatro países del Clúster Pacífico (Ecuador, Chile, Colombia y Perú) se refuerza la posición en los segmentos estratégicos del mercado de la región, donde el consumidor valora mucho el diseño inteligente, tecnología avanzada y el excelente desempeño.

