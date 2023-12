Lo más buscado en Google en 2023

Google ha revelado los temas más investigados por los usuarios durante este 2023. Estos incluyen a la aplicación de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, el panorama actual del conflicto entre Israel y Hamás, los lanzamientos musicales en donde Shakira toma el protagonismo y la modificación del nombre de la red social Twitter, ahora llamada X.

La importante compañía tecnológica ha reunido los temas que han generado mayores temas de conversación entre los internautas en el último año. Estos incluyen noticias destacadas, atletas sobresalientes, programas y series de televisión populares, películas exitosas, artistas musicales populares, entre otros aspectos.

Noticias

El conflicto entre Israel y Hamás es una disputa en curso que comenzó en octubre de 2023, coincidiendo con la celebración de la festividad judía de Sucot por parte de los israelíes. En ese momento, grupos armados de milicianos palestinos, principalmente de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, llevaron a cabo un amplio ataque contra Israel desde la Franja de Gaza.

Palestinos buscan víctimas y supervivientes entre los escombros de las casas destruidas. EFE /EPA / MOHAMMED SABER

• Guerra entre Israel y Hamás

• Accidente del sumergible Titán

• Terremoto en Turquía

• Huracán Hilary

• Huracán Idalia

• Huracán Lee

• Tiroteos en Maine

• Tiroteos en Nashville

• Misión Chandrayaan-3

• Guerra en Sudán

Celebridades

Damar Hamlin es un jugador de fútbol americano profesional. Forma parte del equipo Buffalo Bills en la NFL. Durante un partido en enero, sufrió un paro cardíaco que casi le cuesta la vida. Sin embargo, pudo recuperarse y desde entonces ha tenido un desempeño notable dentro de su equipo.

• Damar Hamlin

• Jeremy Renner

• Travis Kelce

• Tucker Carlson

• Lil Tay

• Andrew Tate

• Carlee Russell

• Jamie Foxx

• Danny Masterson

• Matt Rife

Actores y actrices

El actor Jeremy Renner continúa tratando de recuperar en su totalidad su salud física, luego del accidente casi mortal que sufrió en enero de este año. Renner, quien forma parte de ‘Los Vengadores’, fue aplastado por una máquina quitanieves cerca de su residencia en Nevada, el hecho sucedió cuando trataba de evitar que el vehículo atropellara a su sobrino.

• Jeremy Renner

• Jamie Foxx

• Danny Masterson

• Matt Rife

• Pedro Pascal

• Jonathan Majors

• Sophie Turner

• Russell Brand

• Ke Huy Quan

• Josh Hutcherson

Fallecimientos

La noticia del fallecimiento de Matthew Perry, recordado por su interpretación como Chandler Bing en la serie 'Friends', conmocionó a millones de personas en octubre. El deceso del actor a los 54 años impactó profundamente a sus compañeros de reparto y a sus seguidores.

• Matthew Perry

• Tina Turner

• Jerry Springer

• Jimmy Buffett

• Sinéad O’Connor

• Ken Block

• Tiro Nicholas

• Lisa Marie Presley

• Suzanne Somers

• Bob Barker

Películas

En el transcurso de este año, la película 'Barbie', dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, finalmente llegó a la pantalla. La trama se basa en la historia de la muñeca más famosa de Mattel, quien es desterrada de Barbieland debido a no cumplir con los estándares de perfección. En busca de la auténtica felicidad, se aventura en el mundo humano.

• Barbie

• Oppenhiemer

• El sonido de la libertad

• Todo en todas partes al mismo tiempo

• Guardianes de la Galaxia Vol. 3

• La película de Super Mario Bros.

• Creed III

• John Wick: Capítulo 4

• Cinco noches en Freddy’s

• Cocaine Bear

Series de televisión

'The Last of Us' cuenta con una trama postapocalíptica y su debut se llevó a cabo el 15 de enero de 2023 en HBO. La serie es una adaptación del videojuego, el cual lleva su mismo título. Esta producción sigue a Joel, quien es interpretado por Pedro Pascal, un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie, a quien Bella Ramsey da vida; a través de Estados Unidos, un país devastado por el apocalipsis.

• The Last of Us

• Ginny y Georgia

• La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton

• Daisy Jones y los Seis

• Merlina

• That'90s Show

• Caleidoscopio

• Carne

• El ídolo

• La caída de la casa Usher

Músicos

Este año, Shakira presentó varios temas musicales, como la 'Music Session #53' en colaboración con el productor argentino Bizarrap, así como 'TQG' junto a la también artista colombiana Karol G. Se ha comentado que estas canciones fueron creadas para su expareja Gerard Piqué. Además, 'Shak', como la llaman algunos de sus seguidores, participó activamente en varias galas de premios, incluyendo los Billboard y los Latin Grammy.

• Shakira

• Jason Aldean

• Joe Jonas

• Smash Mouth

• Peppino di Capri

• Gino Paoli

• Tom Kaulitz

• Kellie Pickler

• José Luis Perales

• Anna Oxa

Canciones

'Idol' es una melodía del dúo japonés Yoasobi. Vio la luz como un sencillo independiente el 12 de abril del presente año bajo el sello de Sony Music Entertainment Japan. Esta composición musical desempeña el papel de tema de apertura para la serie de anime japonesa titulada Oshi no Ko.

• Idol (アイドル) – Yoasobi

• Try That In A Small Town - Jason Aldean

• Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Shakira y Bizarrap

• Unholy - Sam Smith y Kim Petras

• Cupid - FIFTY FIFTY

• ERE - Juan Karlos

• Kill Bill – SZA

• Rich Men North of Richmond - Oliver Anthony

• Pasilyo - SunKissed Lola

• Seven – Jungkook

Equipos deportivos

El Club Internacional de Fútbol Miami, conocido también como Inter Miami C. F., es un club de fútbol con sede en Estados Unidos. Desde el año 2023, cuenta con la destacada presencia del astro argentino Lionel Messi, lo que ha contribuido significativamente a su creciente popularidad a nivel mundial. Además, el equipo cuenta con la participación de los ecuatorianos Leonardo Campana y Dixon Arroyo.

• Inter Miami CF

• Los Angeles Lakers

• Al-Nassr FC

• Manchester City F.C

• Miami Heat

• Texas Rangers

• Al Hilal SFC

• Borussia Dortmund

• Selección de críquet de la India

• Boston Bruins

Videojuegos

Hogwarts Legacy es un juego inmersivo que se ha inspirado en los libros de la saga de Harry Potter. Cuenta con las mismas referencias del universo Wizarding World, el juego fue lanzado el 10 de febrero de 2023 para PlayStation 5, Microsoft Windows y Xbox Series X/S.

• Hogwarts Legacy

• The Last of Us

• Connections

• Battlegrounds Mobile India

• Starfield

• Baldur's Gate 3

• Suika Game (スイカ ゲーム)

• Diablo IV

• Atomic Heart

• Sons of the Forest

Google no es la única compañía que publica datos anuales a medida que cada año está por culminar. Otros usuarios han difundido datos de otras plataformas, como por ejemplo las listas de los servicios de música por streaming. Semanas atrás, la aplicación de música Spotify compartió con sus usuarios la lista de artistas más escuchados a nivel global, así como también por diferentes países.

