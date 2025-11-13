Expreso
La mayoría de las marcas participan del Black Friday.
La mayoría de las marcas participan del Black Friday.canva

Black Friday 2025: ¿bajan de precio realmente los celulares?

Si planificas y comparas precios puedes realizar una buena compra

Con la llegada del Black Friday o Viernes Negro, los consumidores se preparan para aprovechar las promociones y descuentos en una gran variedad de productos. En estas fechas, los artículos más buscados suelen ser los electrodomésticos y los dispositivos tecnológicos.

Pero, ¿realmente vale la pena comprar durante el Viernes Negro? Si planificas con anticipación, comparas precios y revisas las promociones con atención, sí puedes hacer una buena compra.

¿Hay buenas promociones de celulares en Ecuador?

Actualmente, la mayoría de las tiendas en Ecuador participan del Black Friday, ofreciendo descuentos en distintas categorías. Sin embargo, esto no significa que todos los productos estén en oferta.

Los teléfonos celulares se encuentran entre los artículos más vendidos durante estas fechas. Aunque muchas marcas anuncian rebajas, no todos los modelos se incluyen en las promociones. Algunos pueden tener descuentos significativos, mientras que otros apenas muestran una ligera reducción o mantienen su precio habitual.

¿Qué debes tomar en cuenta?

Para aprovechar verdaderas ofertas, es importante seguir algunos consejos:

  • Haz un seguimiento previo de precios. Semanas antes del Black Friday, revisa cuánto cuesta el modelo de celular que te interesa. Si ya presenta una rebaja, es posible que durante el evento el descuento sea mayor.
  • Compara entre tiendas. Verifica el precio en diferentes establecimientos y plataformas en línea; así evitarás caer en “falsas promociones”.
  • Verifica la garantía y las condiciones. Asegúrate de que el producto sea nuevo, con garantía válida en Ecuador y sin restricciones ocultas.
  • Establece un presupuesto. Planifica tus compras y prioriza los productos que realmente necesitas.

En conclusión, durante el Black Friday 2025 sí es posible encontrar buenas promociones en celulares, pero no todos los descuentos son reales o significativos. La clave está en comparar, planificar y comprar con criterio.

Referencial. No todos los modelos entran en los descuentos.
Referencial. No todos los modelos entran en los descuentos.canva

