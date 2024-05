Anticonceptivos causan más trombosis que la AstraZeneca, según Washington Alemán

El 8 de mayo de 2024, AstraZeneca anunció que retiraría del mercado su vacuna contra el Covid-19. ¿La razón? El Dr. Washigton Alemán, clínico infectólogo ecuatoriano, explica que la decisión de la compañía británica se basa en que la vacuna perdió su efectividad frente a las nuevas variantes del SARS-CoV-2 y no por las denuncias en su contra sobre sus posibles efectos secundarios.

De hecho, cuando AstraZeneca anunció retirar el fármaco de la Unión Europea, justificó su decisión debido a la existencia de un excedente de vacunas, descartando que sea por los procesos judiciales que se han abierto estos meses a raíz de los efectos secundarios.

"Dado que se han desarrollado múltiples vacunas actualizadas para variantes de COVID-19, ahora hay un excedente de vacunas disponibles. Esto ha provocado una disminución en la demanda de Vaxzervria, que ya no se fabrica ni suministra", señaló la empresa que tiene su sede en el Reino Unido.

A través de un comunicado oficial, la farmacéutica manifestó orgullo por el papel que desempeñó su vacuna para poner fin a la pandemia del Covid-19 a nivel mundial. "Según estimaciones independientes, solo en el primer año de uso se salvaron más de 6,5 millones de vidas y se suministraron más de 3.000 millones de dosis en todo el mundo", señaló.

Con esto coincide el Alemán, quien en un diálogo con EXPRESO, resaltó que "los beneficios de la vacuna fueron ampliamente mayores que los efectos colaterales raros, poco frecuentes, como en el caso de trombosis".

Según el reconocido especialista, quien también fue director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Municipio de Guayaquil durante la pandemia del covid, cuando se iniciaron los procesos de vacunación para hacer frente al coronavirus ya se conocía y se confirmaba que "el efecto colateral de la presencia de trombos era uno de los problemas de la vacuna (de AstraZeneca)", añadiendo que "su porcentaje y su presencia eran muy bajos".

Mujeres que toman anticonceptivos corren más riesgo de sufrir de trombosis que alguien que se vacune con AstraZeneca

Washigton Alemán arrojó un dato bastante interesante al señalar que "mujeres que toman anticonceptivos corren más riesgo de hacer trombosis que alguien que se vacune con AstraZeneca". Por tal razón, sostiene que quienes recibieron esta vacuna no deben preocuparse.

Semanas atrás, el portal Infobae consultó a Jorge Geffner, profesor de inmunología en la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICE) de Argentina, sobre los riesgos de la vacuna de AstraZeneca, a lo que respondió que: "es una vacuna muy segura y efectiva. Como todo tratamiento farmacológico, puede existir un muy bajo índice de efectos no deseados".

De su parte, Alemán recalca que la vacuna se retiró del mercado porque actualmente está "caduca" al no estar acorde a las nuevas variantes del Covid-19. "Hay vacunas nuevas que ya incorporan las variantes circulantes", explica.

FLiRT, la variante más reciente del COVID-19

según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la variante conocida como FliRT, se ha convertido en la cepa de coronavirus dominante en Estados Unidos. Según señala una publicación de CNN, durante el período entre el 28 de abril al 11 de mayo, casi el 30% de los casos nuevos fueron causados por esta nueva variante, frente a menos del 16% en el período de dos semanas atrás.

En Ecuador aún no se puede confirmar la presencia de FliRT por falta de estudios y sistemas de vigilancia. Sin embargo, Washigton Alemán explica que "la presencia de nuevas variantes forma parte de la propia evolución que el virus del SARS-CoV-2 tiene" y sostiene que la aparición de estas no debería alarmar a la población. "No debería preocuparnos que cada cierto tiempo sigan saliendo nuevas variante, así como ha salido Ómicron y todas las que se ha escuchado desde el inicio de la pandemia".

El Dr. detalla que actualmente los sistemas de vigilancia epidemiológica de los países desarrollados son más estrictos que antes, razón por la que se pueden detectar rápidamente variantes como FliRT. "Ahora los sistemas de vigilancia, incluso, están dentro de las aguas residuales en países del primer mundo", indica.

FliRT "reúne las mismas características clínicas que los otros virus y se ha demostrado que no es más mortal. Se dice que viene de la Ómicron", argumenta Alemán.

