Alzheimer podría ser detectado en prueba de sangre

Estudios de Estados Unidos y Suecia sugieren que un examen de sangre podría detectar la enfermedad de Alzheimer en su etapa más temprana, años antes de presentar síntomas.

La prueba busca cantidades elevadas de una proteína (p-tau217) que se encuentra elevada en las personas que tienen la enfermedad, esta medición puede predecir la presencia de la enfermedad con un 96% de exactitud.

Los expertos dicen que con más investigación, se puede desarrollar una prueba que los doctores podrían ofrecer a sus pacientes y podría estar lista en tan solo dos o tres años.

La idea de un análisis de sangre de demencia no es nueva, pero estos dos últimos estudios dan la indicación más clara de que una proteína asociada con la enfermedad de Alzheimer podría usarse para diagnosticar a las personas en una etapa mucho más temprana , lo que podría ofrecer más oportunidades para tratar la enfermedad.

"Este análisis de sangre predice de manera muy precisa quién tiene la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, incluidas las personas que parecen ser normales", dijo el Dr. Michael Weiner, investigador de la enfermedad de Alzheimer en la Universidad de California, San Francisco, que no participó en el estudio. " No es una cura, no es un tratamiento, pero no se puede tratar la enfermedad sin poder diagnosticarla . Y el diagnóstico preciso y de bajo costo es realmente emocionante, por lo que es un gran avance ".

Actualmente, se puede diagnosticar el Alzheimer con una combinación de pruebas de memoria y escaneos cerebrales, una vez que los síntomas se hayan descubierto .

La Dra. Rosa Sancho, jefa de investigación de Alzheimer's Research UK, explicó que los ensayos clínicos previos habían fallado porque los pacientes inscritos en ellos estaban demasiado avanzados en su enfermedad y para ese momento ya era "demasiado tarde porque ya hay demasiada acumulación de proteínas dañinas en su cerebro”.

El Alzheimer daña la memoria y otras habilidades cognitivas al destruir las conexiones entre las células nerviosas del cerebro. Las proteínas se acumulan en el cerebro y hacen que estas células mueran.

Para establecer si un medicamento podría ayudar a detener la enfermedad, las personas debían ser identificadas antes de haber experimentado demasiado daño en su cerebro, dijo la Dra. Sancho.

Esto significa que las personas con antecedentes familiares de Alzheimer que no tienen síntomas podrían ser identificadas mediante la nueva prueba e inscritas en ensayos de drogas. Y esto allana el camino para que ellos y otros se beneficien de posibles tratamientos en el futuro.

LOS ESTUDIOS

Un equipo de EE. UU. de la Facultad de medicina de la Universidad de Washington descubrió que observar la p-tau217 en la sangre daba una imagen tan buena de la condición de un paciente como un escáner cerebral.

Pudieron observar niveles elevados de la proteína p-tau217 en tan solo 4 ml de sangre.

El equipo ya había demostrado que la proteína se podía detectar en el cerebro y el líquido de la médula espinal de los pacientes con Alzheimer antes de que desarrollaran síntomas, pero estos métodos son muy costosos e invasivos.

Otro equipo de investigación de la Universidad de Lund en Suecia descubrió que las personas con Alzheimer tenían aproximadamente siete veces más p-tau217 que las personas sin Alzheimer, y estimaron que esto podría identificarse hasta 20 años antes de desarrollar síntomas.

También descubrieron que observar esta proteína les permitía distinguir a los pacientes de Alzheimer de las personas con otras afecciones cerebrales degenerativas .

La Dra. Amanda Heslegrave, investigadora principal del Instituto de Investigación de Demencia del Reino Unido en el University College de Londres, dijo que los hallazgos fueron una gran noticia para la investigación, pero agregó que "si bien estos son resultados interesantes, no se puede decir que una prueba definitiva de Alzheimer está disponible en este momento”.

Aproximadamente 30 millones de personas en todo el mundo tienen Alzheimer, y se espera que este número se duplique para 2050 a medida que la población envejezca.

Los análisis de sangre para el Alzheimer, que están siendo desarrollados por varios equipos de investigación, proporcionarían algo de esperanza en un campo que ha experimentado un fracaso tras otro en su búsqueda de formas de tratar y prevenir una enfermedad devastadora.