El face yoga, que en español significa yoga facial, es un método japonés natural que ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel, gracias a una serie de ejercicios que logran la tonificación muscular, fomentan la circulación sanguínea y más. Así lo explica María Alejandra Manosalvas, profesora certificada en esta técnica, quien recalca que “el rostro tiene alrededor de 60 músculos y ejercitarlos ayuda a tener más conciencia al momento de usar cada uno de ellos, al igual que los de todo el cuerpo. Si no los entrenamos, estos pierden su forma, limitan su elasticidad y firmeza, tornándose flácidos”.

Adiós al bótox

Esta alternativa natural es la elegida por diversas personas que no desean o temen inyectarse bótox para reducir las arrugas leves. “Puede ser la primera opción, antes de optar por algo más agresivo. El método se conoce como ‘bótox natural’, porque al aprender a no exagerar las gesticulaciones, a largo plazo no es necesario paralizar los músculos”, dice Manosalvas. Los hombres y mujeres de todas las edades pueden animarse por esta técnica que carece de contraindicaciones. También se puede trabajar en zonas como el cuello y papada.

Rutina diaria

La experta recomienda practicar esta técnica todos los días, preferentemente en la mañana y noche, al final de su ritual de belleza luego de aplicar sus cremas o sérums favoritos. Sin embargo, también se puede hacer en cualquier otro lugar, en el carro, en la fila del supermercado o hasta sentada en el parque sin ningún producto en el rostro.

Los primeros días lo más recomendado es hacerlo frente a un espejo para aprender con exactitud dónde se deben ubicar los dedos. Por cada movimiento se deben hacer series de 10 repeticiones. Es indispensable tener las manos limpias ya que estarán en contacto con la piel.

Face yoga Cortesía

Otros beneficios

Tonifica y conserva elasticidad de los músculos.

Atenúa las líneas de expresión leves y suaviza las profundas.

Previene la flacidez.

Promueve mayor conciencia en las gesticulaciones diarias.

Aumenta la producción de elastina, colágeno.

Mejora la circulación y fomenta una mejor oxigenación de la piel.

Ayuda a cerrar los poros y da un brillo natural a la piel.

Alivia dolores de cabeza causados por la presión o tensión muscular.

Resultados

Aunque desde la primera sesión el face yoga genera un efecto lifting temporal, de tres a cuatro horas (ideal para un evento o fiesta), los cambios más drásticos se logran evidenciar el primer mes, aproximadamente, y al cuarto ya están los resultados permanentes.

Estudio

Una investigación publicada en la revista médica Future Science determinó que un grupo de pacientes que hizo yoga facial por 20 semanas, aproximadamente, logró una moderada disminución de sus arrugas faciales a nivel medio y tercio inferior del rostro.

GuaSha

Este término chino significa frotación o raspado de zonas bloqueadas por toxinas. Esta aparatología también se la conoce como el ‘planchador de arrugas’ y se recomienda cuando existe la contractura de un músculo. Utiliza piedras planas, cuyos cortes son hechos con minerales y oligoelementos como el jade y cuarzo que tienen propiedades antienvejecimiento. También ayuda a la oxigenación celular y a un adecuado flujo de la circulación sanguínea.

