Wichi Bejarano: “Soy quien desafía lo convencional”

A Wichi Bejarano bien podría llamarse también Señorita Pólvora. “Soy una artista multidisciplinaria” dice para explicarse. Le interesan muchas cosas pero no de manera dispersa sino siempre con el mismo norte: crear experiencias únicas para marcas y personas que buscan romper moldes.

Desde sus inicios, ha tratado trascender, demostrando que el marketing puede ser una forma de arte, un medio para crear, conectar y que invita a experimentar sin miedo a ser diferentes.

En lugar de utilizar patrones tradicionales, Wichi aplica su creatividad, ya sea pintando, diseñando o creando. Son prácticas que surgieron desde antes de su formación en comunicación visual y marketing digital.

Pero no solo trabaja en las redes sociales de otros. También en sus propios productos donde la paleta de colores intensos y audacia son el hilo conductor en cuadros, prendas y accesorios.

Desde Quito diálogo con SEMANA y posó para el lente fotográfico donde nos adentró en todo su universo creativo.

Refrescando el marketing

Señorita Pólvora no solo es Wichi sino una casa creativa. El nombre tiene su propia anécdota “Mi hermana me nombró así, diciéndome “eres una niña pólvora” y la corregí diciéndole : ¡Señorita!”, surgió de un chiste.

Desde los 22 años estuvo trabajando en distintas agencias mientras paralelamente hacía crecer la propia: Srta Pólvora, y ahora, siete años después, es su enfoque completo.

Para marcar la diferencia confiesa que nunca se esforzó en buscar algo “diferente” pues hacer las cosas a su manera resultó serlo, al momento de crear campañas digitales. “Mi estilo es libre, atrevido y genuino”, menciona.

Pero más allá de las redes sociales, su creatividad hace que la marca tenga una experiencia única y ahí es donde le pone también el color. Las vitrinas de las tiendas o spots dentro del local vibran con el arte de Wichi.

“Mi habilidad para ver más allá de lo convencional, ese “out of the box thinking” (pensar fuera de la caja) es lo que me permite aportar una frescura poco común al marketing”.

Con ese enfoque trabaja con marcas no solo a nivel local sino que ya se ha expandido a nivel internacional, como Estados Unidos, ayudándolas a construir su imagen, crear estrategias de redes, y analizar mercados competitivos. “Ha sido todo un reto, pero también una experiencia enriquecedora”

Rompiendo esquemas y construyendo conexiones auténticas, es como se impone a la velocidad del Wifi “soy quien desafía lo convencional y celebra la autenticidad en cada paso”.

La IA y el mercado local

Está consciente de que debe estar continuamente adaptandose al cambio, y eso ha tenido que ver con involucrar la inteligencia artificial.

“La IA es una herramienta increíble que ha cambiado la manera en que optimizo mis procesos. La uso para analizar datos, entender tendencias y personalizar campañas a un nivel que antes era imposible”

Si bien sabe que sabe potencia los resultados. La usa como complemento y su esencia creativa es la que prevalece.

“Una agencia de marketing ayuda a construir una conexión real con tu público, y en un mundo tan saturado, esa conexión genuina es lo que te separa del resto… Las marcas que aún no lo ven de esta manera se quedan atrás”.

Pintando ideas

En su días también dedica tiempo a la creación de sus propios productos. La inspiración, dice que viene de lo que la rodea: los colores intensos y las formas inesperadas en los lugares menos convencionales.

“Para mí, es como tener una piñata de colores y texturas en mi cabeza, que voy transformando en ideas. Veo el diseño como algo multidisciplinario, aplicándolo en distintos formatos y no limitándome solo al ámbito digital”

Esa se podría resumir como su esencia. “Mezclar todo lo que me impacta visualmente y hacerlo mío”. Dando como resultado cuadros, prendas con estampados únicos y accesorios como billeteras y tarjeteros con su arte.

“Hay mucha frescura y atrevimiento en lo que creo y eso quiero que inspire a otros, a no tener miedo de romper esquemas y a buscar siempre lo auténtico”, concluye.

3 claves para lograr engagement

Para Wichi “las redes sociales son una extensión de la marca, no una simple vitrina, y las audiencias actuales valoran la honestidad más que nunca”. Es por eso que da tips para lograr lo que en marketing llaman engagement:

Ser auténtico: Más que tener una “presencia en redes” hay que entender que lo importante es construir una conexión real. Se tú, ese es tu poder. Ser constante: No postees diez cosas y luego desaparece. La cercanía es clave en el mundo digital. Crear experiencias: Más que vender el producto crea comunidades y contenidos que conecten.

