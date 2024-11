Lastenia Ojeda: “Ecuador es un perfecto destino para bodas”

A finales de noviembre dirigirá la primera edición del The Wedding Bliss Convention.

En sus eventos cada detalle cuenta. Desde las costumbres religiosas de los novios. El espacio que habrá entre las mesas y el público. El lugar en el que se colocarán los parlantes. La hora que llega el proveedor de la infraestructura y una larga lista de etcétera. Esto son solo algunos de los ítems que se vuelven pendientes en el celular de Lastenia Ojeda a la hora de organizar un evento.

En más de diez años de trayectoria viene dando rienda suelta a su creatividad para empresas o bodas pues sabe cómo cumplir expectativas para que todo salga soñado.

Inició en Buenos Aires y continuó en Guayaquil, haciendo que los eventos pasen de ser simples actos a convertirse en algo memorable.

En diálogo con EXPRESIONES cuenta sobre lo que está ocupando sus días, la organización de la primera edición del The Wedding Bliss Convention en donde reunirá a las organizadoras de boda de la ciudad, y a proveedores de diferentes rubros que ponen el glamour y la diversión. “La calidad que hoy se ve en las bodas hace que Ecuador se vuelva un destino de buen nivel”.

Del turismo a la organización de eventos

El Hotel Four Seasons en Buenos Aires fue su “escuela” en lo que era planificar un gran evento y saberlo disfrutarlo muchísimo. Desde el área de alimentos, bebidas y eventos se iba empapando del tema mientras hacía su maestría en Economía y Gestión de Turismo en Argentina.

Al regresar a Ecuador pone su experticia desde el cargo de gerente de Alimentos, Bebidas y Eventos del Hotel del Parque. Y fue entonces, que se apasionó aún más del rol de organizadora de eventos.

La logística no solo era para empresas o bodas, sino que llegó a coordinar de tamaño masivo, sobre todo, cuando pasó al sector público con el cargo de Analista, gestora hotelera y gastronómica de la Prefectura del Guayas.

Paralelamente iba formando su emprendimiento Eventos Studio. “Me encantaba que como planner iba construyendo una familia. Organizaba desde la despedida de soltera, luego la boda y más adelante me llamaban para el baby shower”. A fin de poder brindas tiempo y calidad decidió renunciar y desde entonces viene haciendo carrera con eventos no solo en el país sino en el exterior.

Su más reciente coordinación fue Jaque o Mate, un congreso internacional sobre construcción de campañas políticas que se realizó en la UEES. Ya se alista para una convención en Miami y el próximo año en Dubai.

La convención del “Sí, acepto”

Las redes sociales, y en especial Instagram y TikTok han generado nuevos deseos y aspiraciones para los futuros esposos. Quieren bodas de ensueño y esto cada día cobra más fuerza.

Desde pistas de baile con decoración espectacular, vestidos virales de novias, montajes de mesas súper artísticas, y todo aquello que los proveedores puedan crear.

La necesidad de dar a conocer todo ese abanico hizo que Lastenia organice la primera edición de la convención de bodas que denominó: The Weeding Bliss Convention.

“Ecuador es un perfecto destino de bodas…. Y Samborondon, como tal, tiene todo para ser sede de convenciones de boda. Tiene proveedores que generan calidad de productos ante una clientela que es bien exigente. Desde las flores, gastronomía, hospedaje y más”, enumera.

La convención se realizará a finales de noviembre, que es la época que acaba la temporada de bodas, y se aspira contar con cientos de parejas que quieran organizar todo para el “sí, acepto”.

“Hay calidad para mostrar”

Pensar en comunidad más que competencia, es lo que tiene claro Lastenia en relación al resto de wedding planners.

“La cantidad de negocios que movemos con una boda es impresionante. Hay calidad para mostrar. Desde la florería, chocolatería, joyería, maquillista, decorador… Es muchísima gente detrás nuestro. Generar oportunidades laborales es lo más gratificante”.

El diseño de Cuenca, las flores de la Costa, la chocolatería de Guayaquil, entre otros, son los puntos desde donde maneja sus proveedores. El reto es mantener la originalidad para que los eventos no se parezcan entre sí.

“Cada fiesta, para mí, tiene mucho que ver con la pareja o familia, pero además con el toque de creatividad y la técnica que viene de mi parte y se la replico a mi equipo”, dice sobre su diferenciador.

El hecho de ser madre de tres, y ser cabeza de hogar también ha hecho que se esmere en cuidar su nombre. “Los sueños no aparecen de la nada. Se trabajan, se madrugan, requieren de muchísimo trabajo. Mientras he estado en la realización del evento he tenido a mis hijos hospedados en el mismo hotel. Nada ha sido impedimento”. A final, el esfuerzo es lo que hace una gran fiesta.

