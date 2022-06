Cumplir el sueño de independizarse marca un antes y un después en la vida de toda persona. El momento de recibir las llaves del primer departamento genera una mezcla de sentimientos de libertad, orgullo y expectativas, pero también un poco de temor por las responsabilidades que se avecinan.

Y es que vivir fuera de la casa familiar es todo un reto. De hecho, para el sociólogo y catedrático Carlos Tutivén, una de las principales razones por las que un joven no se atreve a vivir solo es por factores económicos.

En Ecuador el 64 % de desempleados corresponde a hombres y mujeres de entre 15 y 34 años, es decir, 256.000 personas.

“Los jóvenes cada vez están madurando más lentamente y son más apegados a sus padres porque la economía no alcanza para que sobrevivan independientemente, o no hay trabajo y si lo hay no alcanzan los sueldos”, explica.

Sin embargo, los que sí lo hacen, según Tutivén, es porque “buscan una autonomía, tener una vida diferente a la de sus padres sobre todo cuando han sido muy convencionales, religiosos o tradicionalistas, aunque en Latinoamérica esto no implica que dejan de tener contacto con su familia”.

Por ello, si usted tiene las posibilidades y pertenece al segundo grupo, ¡felicidades! porque además de que está a punto de descubrir que nada se limpia o se hace solo también aprenderá a ser más autosuficiente, ingenioso y responsable.

Una vez que haya decidido enfrentarse al desafío de la independencia, podría sentir que le falta algo, incluso si ya compró lo esencial como un televisor, una cama, un escritorio y toda la línea blanca.

Ya sea que el espacio luzca vacío; tal vez no haya suficiente luz o probablemente los colores no estén bien combinados. Si el lugar no tiene su toque personal, probablemente aún no lo sienta como su hogar.

Decorar tu espacio personal ayudará a que te sientas en casa. PIXABAY

Según Mario García, diseñador de interiores, “se tiene la creencia de que un soltero por lo general simplemente va a dormir, sale a trabajar, no llega hasta la noche, por ahí, una que otra cosita se prepara en la cocina y pare de contar”.

La teoría de que los hombres no tienen el don de la decoración para el especialista es un mito.

Por su parte, Mónica Hunter, arquitecta y catedrática de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, aconseja a ese joven que está estrenando su departamento que debe diseñar los espacios pensando desde lo funcional y estético; tener armonía visual en todos los espacios es importante pero también lo es tener un buen acento.

Acento es cuando en un recorrido visual del espacio algo llama la atención, lograr eso ya sea por los contrastes, texturas o iluminaciones hace que un lugar sea inolvidable Mónica Hunter, arquitecta.

Los NO en la deco

En materia de decoración el primer consejo es dejar volar la imaginación y arriesgarse a probar cosas nuevas. Para hacerlo con total libertad y sin equivocaciones, alertamos de los principales errores que suelen cometer los novatos en el tema

Ser acumulador: dígale adiós a las revistas viejas, la ropa que ya no le queda, los libros que no le gustan, y las películas que ya no ve.

No pensar en las visitas: recuerde acondicionar su casa para recibir a sus amigos y familiares.

Que el desorden no sea el rey: un lugar por bonito que sea pierde su encanto cuando está sucio y desordenado, así que recuerde mantenerlo lo mejor presentado posible, incluido el baño y la cocina ¡como si su mamá pudiera llegar en cualquier momento!

No considerar el espacio: “Cuando un joven compra o alquila un primer departamento suele ser pequeño, hecho que debe tener en cuenta para las medidas de los muebles”, recomienda la arquitecta Mónica Hunter.

Ideas innovadoras

Crear un lugar moderno y con personalidad es posible. Así que comience a transformar su departamento con las siguientes ideas de decoración impartidas por los expertos: